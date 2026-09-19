باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - استخراج غیرمجاز رمزارز در سالهای اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه در مدیریت مصرف برق تبدیل شده است؛ مسئولان وزارت نیرو بر برخورد با فعالیتهای غیرمجاز و جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه برق تأکید دارند.
در همین راستا، شهرکهای صنعتی نیز در کانون برنامههای نظارتی برای شناسایی و برخورد با ماینرهای غیرمجاز قرار گرفتهاند؛ بر اساس اعلام معاون وزیر نیرو، برخورد با متخلفان علاوه بر قطع برق، میتواند پیامدهای مالی و اداری نیز به همراه داشته باشد.
همزمان، طرحی در مجلس شورای اسلامی برای جرمانگاری استخراج غیرمجاز رمزارز در حال پیگیری است که میتواند چارچوب برخورد با این تخلفات را تغییر دهد.
برخورد با ماینرهای غیرمجاز در شهرکهای صنعتی وارد مرحله جدیتری شده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، علاوه بر مدیریت مصرف برق، با هدف جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی و کاهش فشار بر شبکه دنبال میشود. در همین راستا به تازگی مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برخورد با ماینرهای غیرمجاز در شهرکهای صنعتی، گفت: ابتدا از مجلس محترم شورای اسلامی، بهخصوص کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشکر میکنم که طرح دوفوریتی در زمینه جرمانگاری استخراج غیرمجاز رمزارز را در دست پیگیری دارد.
او افزود: در صورت تصویب این طرح در مجلس، نقش بازدارندگی خوبی در این زمینه خواهد داشت؛ چراکه علاوه بر تشدید جرایم نقدی، جرایم کیفری نظیر حبس و مواردی از این دست نیز اضافه خواهد شد و امیدواریم بتواند نقش بازدارندهای در بحث استخراج غیرمجاز رمزارز داشته باشد.
رجبیمشهدی با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اظهار کرد: در این زمینه دو اتفاق خواهد افتاد. برای کسانی که از قبل مبادرت به استخراج غیرمجاز رمزارز کرده بودند، برنامهریزی شده است که به مدت یک هفته برق آنها قطع شود و این اقدام در حال انجام است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: برای کسانی که از این به بعد اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز کنند و کشفیاتی در این زمینه صورت گیرد، علاوه بر قطع برق به مدت یک ماه، پروانه آنها نیز توسط وزارت صمت ابطال خواهد شد و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
او همچنین درباره استفاده از دستگاههای ماینر در بخش خانگی هشدار داد و گفت: بهخصوص به کسانی که در بخش خانگی از دستگاههای ماینر استفاده میکنند و این موضوع موجب فشار به سایر همسایگان شده و ممکن است شبکه برق آنها نیز قطع شود، هشدار میدهیم که برق این خانهها بهطور کامل قطع خواهد شد و دیگر برقی به آنها تأمین نخواهد شد.
رجبیمشهدی تأکید کرد: کسانی که در بخش خانگی از ماینر استفاده کنند، قطعاً با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد؛ بنابراین از شهروندان درخواست میکنم به این موضوع توجه لازم را داشته باشند تا دچار مشکلات عدیده نشوند.
معاون وزیر نیرو در ادامه درباره روند اجرای طرح در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: قرار بر این بود که این اقدام بهصورت هفتگی و بهنوبت، شهرک به شهرک انجام شود و با همکاری هیئتمدیره شهرکها، این کار در دست اقدام است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند برخورد مؤثر با استخراج غیرمجاز رمزارز تنها به قطع برق محدود نمیشود و باید مجموعهای از اقدامات نظارتی، حقوقی و پیشگیرانه بهصورت همزمان اجرا شود. از نگاه کارشناسی، شناسایی دقیق مصرفکنندگان غیرمجاز، همکاری دستگاههای اجرایی و مدیران شهرکهای صنعتی و تعیین تکلیف روشن برای فعالیت قانونی استخراج رمزارز میتواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد. همچنین تفکیک فعالیتهای مجاز از فعالیتهای غیرمجاز و اطلاعرسانی شفاف درباره الزامات قانونی، میتواند از شکلگیری فعالیتهای زیرزمینی جلوگیری کند.
موضوع ماینرهای غیرمجاز از آن جهت اهمیت دارد که فعالیت این تجهیزات میتواند مصرف برق قابل توجهی ایجاد کند و در صورت استفاده خارج از چارچوبهای تعیینشده، هزینه آن بر شبکه و سایر مصرفکنندگان تحمیل شود. از سوی دیگر، اجرای برخوردهای مرحلهای در شهرکهای صنعتی میتواند زمینه شناسایی واحدهای متخلف و اعمال مقررات را فراهم کند. با این حال، کارشناسان بر ضرورت اجرای دقیق و شفاف مقررات و اطلاعرسانی به فعالان صنعتی تأکید دارند تا واحدهای قانونی و متخلف از یکدیگر تفکیک شوند.
در مجموع، اظهارات معاون وزیر نیرو نشان میدهد سیاست برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در حال حرکت به سمت اقدامات بازدارندهتر است؛ سیاستی که در صورت تصویب طرح جرمانگاری و اجرای هماهنگ دستگاههای مسئول، ابعاد حقوقی و اجرایی گستردهتری پیدا خواهد کرد.