باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - بهمن صبور قائم مقام هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: میزان مطالبات داروخانه در بخش سرپایی حدود ۶۳ همت است که حدودا ۶۰ درصد از این طلب مربوط به بیمه‌های پایه و بقیه برای مابه التفاوت سهم ارز است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین مطالبات داروخانه‌ها در بخش سرپایی حدود ۶ ماه است که پرداخت نشده است.

بهمن صبور تاکید کرد: با چنین شرایط که اصلاح قیمت دارو در فواصل زمانی کوتاه انجام می‌شود به دلیل کمبود نقدینگی، توان خرید از داروخانه‌های بخش خصوصی و علی الخصوص تخصصی گرفته شده است و یکی از علت‌های کمبود دارو در سطح داروخانه‌های کشور موضوع عدم نقدینگی است.

وی تصریح کرد: اگر دولت منابع را به طور یک جا جمع و مدیریت کند مشکل تا حدود زیادی بر طرف خواهد شد. داروخانه‌ها ویترین وزارت بهداشت بوده و اولین بازخورد مردم همین داروخانه‌ها هستند.

صبور افزود: در صورت رسیدگی به مشکلات داروخانه‌ها و حل آنها سطح تاب آوری و رضایت مردم با عملکرد خوب داروخانه افزایش پیدا خواهد کرد.