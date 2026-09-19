دختر نوجوان چهارمحال‌وبختیاری، با روایت زندگی و شهادت شهید محمد گودرزی، یاد این شهید مدافع امنیت را زنده کرد. شهیدی که در دفاع از مرز‌های کشور جان خود را فدا کرد تا امنیت و آرامش مردم حفظ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - در میان غرفه‌های نمایشگاه مشق ایستادگی در دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان، روایت یک دختر نوجوان از شهدا، حال‌وهوای متفاوتی به این نمایشگاه بخشیده است. روایتی ساده و صمیمی از شهیدی که روز تولدش را ندید، اما یاد و نامش در میان مردم زنده مانده است.

این دختر نوجوان با اشاره به شهید محمد گودرزی از شهدای شهر کیان و رزمنده تیپ ۴۴ قمر بنی‌هاشم (ع)، از روز‌هایی گفت که این شهید در دفاع از مرز‌های جنوب‌شرق کشور ایستاد و در جریان حمله تروریستی گروهک جیش‌الظلم به شهادت رسید.

شهید محمد گودرزی به همراه همرزمانش رحیم‌بخش پرکی، حمیدرضا عابدی و محمود نیک‌خواه‌زاده در راه دفاع از امنیت کشور جان خود را فدا کردند.

در غرفه بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری در این نمایشگاه نیز با گرامیداشت یاد شهید گودرزی، همزمان با سالروز تولد این شهید، آیین یادبودی برگزار شد و حاضران با روشن کردن شمع، یاد و خاطره این شهید مدافع امنیت را گرامی داشتند.

روایت این دختر نوجوان، تصویری از پیوند نسل امروز با نسل شهداست؛ نسلی که شاید روز‌های دفاع و شهادت را ندیده باشد، اما با شنیدن روایت زندگی شهیدان، تلاش می‌کند نام و آرمان آنان را زنده نگه دارد.

شهید محمد گودرزی رفت تا مرز‌های ایران امن بماند؛ امروز نام او در میان مردم و در روایت نسل نوجوان این سرزمین ادامه دارد.

دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان از ۲۱ تا ۳۰ شهریورماه در محل مجموعه ورزشی شهدای دانش‌آموز شهرکرد برپاست.

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برچسب ها: شهید امنیت ، روایت زندگی شهید
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