باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - سید محمد علی ابطحی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این جنگ ناخواسته، با این که در روز اول جنگ رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا و تعدادی از فرماندهان به شهادت رسیدند، جنگ جدی و غیرقابل‌باوری که عمدتاً با پشتوانه موشک‌ها انجام شد، شکل گرفت.

ابطحی ادامه داد: بعد از این اتفاق، در همه جای دنیا موشک‌ها دیگر از جنبه تهاجمی بیرون آمدند و عملاً به جنبه دفاعی تبدیل شدند؛ ایران این موشک‌ها را برای دفاع‌کردن لازم داشت و عملاً این جنگ نشان داد که امکان حمله به ایران وجود دارد و ایران هم نیاز به دفاع دارد، مثل همه جای دنیا.

وی گفت: به همین دلیل، من فکر می‌کنم اکنون موقعیت با گذشته خیلی فرق کرده است. دنیا، آمریکا و اسرائیل مجبورند مسئله موشکی ایران را بپذیرند. پیش از این، بحث موشکی به این دلیل مطرح می‌شد که می‌خواستند اعلام کنند موشک، صنعت تهاجمی است؛ اما اکنون موشک به‌عنوان یک صنعت دفاعی پذیرفته شده است. به همین دلیل هم حتی دستاورد‌های آمریکایی را می‌شنویم که بحث موشک را مطرح می‌کنند.

مذاکره با آمریکا نیازمند تضمین حقوقی الزام‌آور است

در ادامه، درباره استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام و این که آمریکا به‌عنوان عضو ناقض توافق، عملاً صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای طرح پیشنهاد‌های جدید ندارد و آیا مذاکره با دولتی که عهدشکنی را به‌عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده می‌کند، بدون دریافت تضمین حقوقی الزام‌آور و راستی‌آزمایی‌پذیر با اصول حقوق بین‌الملل سازگار است، از ابطحی پرسیده شد.

وی در پاسخ گفت: ترامپ خیلی به قواعد حقوقی و بین‌المللی پایبند نیست، چون اصلاً انسان ضد حقوق بشر و ضد استاندارد‌های جهانی است. تبلیغ گفت‌و‌گو و مذاکره در شرایطی که ما نشان داده‌ایم قدرتمند هستیم، آسیبی نمی‌رساند؛ بلکه بسیاری از آسیب‌ها را می‌گیرد. همچنان که تفاهم‌نامه‌ای که امضا رسید، در تاریخ کم‌تر چنین تفاهم‌نامه یک‌طرفه‌ای بین یک کشور و یک ابرقدرت نظامی شکل گرفته است. اگر باز شرایط فراهم شود که به همان تفاهم‌نامه برگردیم، بسیار جای تقدیر از مسئولان است.

ابطحی گفت: ما به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبودیم و به هیچ وجه نگاه تسلیحاتی به آن نداشتیم، اما روی آن مقاومت کردیم؛ یعنی ایران مقاومت کرد.همیشه در همه جا و چندین بار در سازمان‌های جهانی هم، همه به این نتیجه رسیده بودند که ما قصد ساخت بمب اتم نداریم و این خوب است.

همکاری ایران و عربستان بهترین گزینه برای منطقه است

وی با اشاره به همکاری‌های امنیتی ایران و عربستان با توجه به اتفاقات چند روز اخیر و پس از سال‌ها رقابت گفت: قطعاً بهترین کار در منطقه، همدلی و همکاری است. در دوران دولت اصلاحات، برای اولین بار پیمان امنیتی مشترک با عربستان سعودی امضا شد، اما اتفاقات بعدی باعث شد که این بی‌اعتمادی دوباره شکل بگیرد.

پیمان مکه بیشتر سیاسی است تا عملیاتی

ابطحی گفت: من تصور نمی‌کنم پیمان مکه پیمان عملیاتی باشد؛ بیشتر پیمان سیاسی بود تا موضع‌گیری.