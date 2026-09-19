پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه (مسیر‌های رفت تا ۳۰ مهر و مسیر‌های برگشت تا اول آبان) از امروز  شنبه (۲۸ شهریور) آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - راه آهن جمهوری اسلامی ایران‌اعلام‌کرد: پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه (مسیرهای رفت تا ۳۰ مهر و مسیرهای برگشت تا اول آبان) از امروز  شنبه (۲۸ شهریورماه) آغاز می‌شود.

 پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز شنبه (۲۸ شهریور) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه (۲۸ شهریور) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

برچسب ها: بلیت قطار ، قطار
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