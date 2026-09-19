باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز ۱۸ سپتامبر قانون مصوب کنگره آمریکا در مورد تحریمها علیه روسیه و ایران را امضا کرده است.
بر اساس بیانیه کاخ سفید، این قانون تحریمهای قانونی، تعرفهها و ممنوعیتهای اعمالشده علیه روسیه را گسترش میدهد و تحریمهای موجود علیه ایران را نیز تمدید میکند. با امضای ترامپ، این مصوبه رسماً به قانون تبدیل شده است.
کنگره آمریکا پیشتر این طرح را تصویب کرده بود. این قانون محدودیتهایی را علیه مقامهای ارشد سیاسی و نظامی روسیه و شرکتهای دولتی این کشور در نظر میگیرد و امکان اعمال تحریمهای ثانویه علیه شرکای تجاری مسکو را فراهم میکند.
بر اساس متن قانون، آمریکا میتواند تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالاهای کشورهایی اعمال کند که خریداران عمده نفت و گاز روسیه هستند. این قانون همچنین شامل تدابیری برای تشدید تحریمها علیه ایران است.
منبع: تاس