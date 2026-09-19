کاخ سفید اعلام کرد رئیس‌جمهور آمریکا، قانون جدیدی را امضا کرده که تحریم‌ها علیه روسیه را گسترش می‌دهد و تحریم‌های موجود علیه ایران را نیز تمدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز ۱۸ سپتامبر قانون مصوب کنگره آمریکا در مورد تحریم‌ها علیه روسیه و ایران را امضا کرده است.

بر اساس بیانیه کاخ سفید، این قانون تحریم‌های قانونی، تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های اعمال‌شده علیه روسیه را گسترش می‌دهد و تحریم‌های موجود علیه ایران را نیز تمدید می‌کند. با امضای ترامپ، این مصوبه رسماً به قانون تبدیل شده است.

کنگره آمریکا پیش‌تر این طرح را تصویب کرده بود. این قانون محدودیت‌هایی را علیه مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی روسیه و شرکت‌های دولتی این کشور در نظر می‌گیرد و امکان اعمال تحریم‌های ثانویه علیه شرکای تجاری مسکو را فراهم می‌کند.

بر اساس متن قانون، آمریکا می‌تواند تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالا‌های کشور‌هایی اعمال کند که خریداران عمده نفت و گاز روسیه هستند. این قانون همچنین شامل تدابیری برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران است.

منبع: تاس

برچسب ها: تحریم ایران ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
رویترز مدعی شد؛
درخواست خصوصی پکن از تهران برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در دریای سرخ
وتوی بازی سیاسی آمریکا در شورای امنیت
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۵
اونوقت یک سری....می خوان با این مذاکره کنن!!!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر چگونه در جنگ ایران گرفتار شد؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
روسیه که با ترامپ دیدار می‌کند باز هم تحریم میشود
آمریکا و آمریکایی جماعت فقط زبان زور میفهمد و بس
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
ای ترامپ احمق و نادان بدان در چاهی که می کنی خودت خواهی افتاد
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
ایران و روسیه هم باید قانون تحریم علیه آمریکا را امضا کنند
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
خرج آمریکا یه بمب اتمه
۳
۴
پاسخ دادن
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم
ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» در آمریکا خبر داد
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
آخرین اخبار
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
پشت پرده آمار تلفات آمریکا؛ ۲۲ کشته، اما پنتاگون فقط ۱۸ نفر را اعلام کرده است
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
پکن: با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفیم
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم
ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» در آمریکا خبر داد
انصارالله از حمله به اهداف «حساس» در ریاض خبر داد
کیم جونگ اون خواستار استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در تسلیحات کره شمالی شد
محسن رضایی: تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت
ضبط کارت خبرنگاران «سی‌ان‌ان» و «ام‌اس‌ناو» پس از ممنوعیت ورود به کاخ سفید
رئیس یونیفل بر انتقال مسئولیت‌ها پیش از خروج از خاک لبنان تأکید کرد
پروازهای فرودگاه ملک خالد ریاض متوقف شد
انفجار در دیرالزور سوریه جان ۱۱ نفر را گرفت
مشاهده شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض
بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی درباره دیدار روبیو با وزیر خارجه این کشور
شهادت سه فلسطینی دیگر در نوار غزه/ فرزند مدیرکل وزارت بهداشت غزه در میان شهدا
حمله روسیه به یک کشتی باری و یک نفتکش ارتش اوکراین
توقف فعالیت فرودگاه لوکزامبورگ به‌ دلیل مشاهده پهپادها
لهستان عملیات پیشگیرانه هوایی را آغاز کرد
شمار قربانیان حمله به مقر پلیس در پاکستان به ۳۱ نفر رسید