حوریه برادران به عنوان نخستین بانوی مسلمان ایرانی، به عضویت شورای اجرایی فدراسیون بین‌المللی IWBF انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- انتخابات فدراسیون بین‌المللی بسکتبال با ویلچر (IWBF) امروز جمعه ۲۷ شهریور ماه در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جهان این رشته در کانادا برگزار شد و حوریه برادران مدیر بین الملل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان به عنوان عضو شورای اجرایی فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر انتخاب شد. این در حالی است که حوریه برادران پیش از این و در طی سال‌های اخیر به عنوان نایب‌رئیس منطقه مرکزی و جنوبی آسیا در IWBF AOZ، فعالیت داشته و در مسیر توسعه و ارتقای بسکتبال با ویلچر در سطح منطقه و جهان نقش موثری ایفا کرده است.

انتخاب ایشان به عنوان عضو شورای اجرایی فدراسیون جهانی IWBF، فرصت ارزشمندی برای حضور مؤثرتر ایران در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی و پیگیری اهداف و منافع توسعه‌ای بسکتبال با ویلچر است.

برای نخستین‌بار است که یک بانوی مسلمان ایرانی در شورای اجرایی و هیئت‌رئیسه این فدراسیون انتخاب می‌شود.

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان ضمن تبریک این موفقیت به جامعه ورزش کشور به ویژه ورزش بانوان، برای حوریه برادران در این مسئولیت بین‌المللی از خداوند متعال سلامتی و موفقیت روزافزون را خواستار است.

برچسب ها: بسکتبال با ویلچر ، وزارت ورزش
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