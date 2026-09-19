باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - نمایشگاه دومین کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری، با استقبال خیرهکننده مردم، به هفتمین روز فعالیت خود وارد شد.
این رویداد که با هدف تکریم جایگاه شهدا و آشنایی نسل جدید با حماسه دفاع مقدس برپا شده، با حضور گسترده شهروندان در حال برگزاری است.
نمایشگاه این کنگره که از روز شنبه برپا شده، میزبان ۹۰ غرفه متنوع از نهادها، سازمانها و مجموعههای فرهنگی است.
این غرفهها با ارائه محتواهای بصری، نمایشگاههای تصویری و فعالیتهای تعاملی، تلاش میکنند تا شکوه و عظمت ایثارگریهای شهدای استان را به تصویر بکشند.
استقبال بینظیر مردم از روزهای برگزاری، نشاندهنده پیوند عمیق میان جامعه و ارزشهای انقلاب اسلامی است. این نمایشگاه تا پایان روز ۳۰ شهریورماه پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.