فرمانده انتظامی سربیشه از کشف بیش‌ از ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق و توقیف ۱۲ دستگاه خودروی شوتی و سنگین و یک منزل در سربیشه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ میرزائی فرمانده انتظامی سربیشه گفت: ماموران یگان امداد و فرماندهی انتظامی بخش درح، پاسگاه حسین‌آباد غیناب، پاسگاه انتظامی کلاته سلیمان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۶ دستگاه اتوبوس، ۳ دستگاه سواری و ۲ دستگاه کامیون و یک دستگاه وانت مشکوک شدند و خودروها را جهت بررسی بيشتر متوقف و یک منزل را هم در شهر سربیشه شناسایی کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها و منزل مقدار ۶ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل و بنزین خارج از شبکه توزيع فرآورده های نفتی را کشف کردند.

سرهنگ میرزائی بیان کرد: مأموران در اين خصوص ۱۲دستگاه خودرو توقيف و ۱۳ متهم را دستگير کردند که متهمین دستگير شده جهت سير مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع: خبرگزاری پلیس