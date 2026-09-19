فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: یک مجرم متواری با محکومیت قضایی به پرداخت ۱۹۰ میلیارد ریال توسط ماموران پاسگاه انتظامی قلعه لور این شهرستان دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید شمس اله موسوی روز شنبه بیان کرد: این متهم که به دلیل جرایم مالی تحت تعقیب بود، پس از رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی پلیس در مخفیگاهش توسط ماموران انتظامی پاسگاه قلعه لور شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از دستگیری برای تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی اندیمشک با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با مجرمان متواری تصریح کرد: پلیس در سایه حمایت‌های قضایی و مشارکت‌های مردمی اجازه نخواهد داد افراد متخلف با قانون‌شکنی، آرامش و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنند.