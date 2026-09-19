باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا، دانمارک و گرینلند بر سر طرحی برای گسترش حضور نظامی آمریکا در این جزیره به توافق رسیدهاند. بر اساس این توافق، رقبای آمریکا از ایجاد پایگاه در گرینلند منع خواهند شد و سرمایهگذاریهای حساس از سوی آنها نیز به تأیید واشنگتن نیاز خواهد داشت.
ترامپ گفت این توافق تاریخ انقضا ندارد و آمریکا «برای همیشه» توانایی لازم برای دفاع و تأمین امنیت گرینلند را خواهد داشت. او همچنین از حضور نظامی گستردهتر آمریکا در این جزیره خبر داد.
دفتر نخستوزیر دانمارک اعلام کرد این توافق امنیت اقیانوس اطلس شمالی و قطب شمال را تقویت میکند. نخستوزیر گرینلند نیز گفت این توافق منافع این جزیره و جایگاه آن در همکاریهای بینالمللی را به رسمیت میشناسد.
با این حال، جزئیات توافق، از جمله اینکه آیا پایگاههای جدید آمریکا در گرینلند ساخته خواهد شد یا نه، همچنان مشخص نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت این توافق به آمریکا و متحدانش دسترسی، حقوق استقرار نیرو و حق پرواز بر فراز گرینلند را بهصورت دائمی میدهد و حتی در صورت استقلال گرینلند نیز ادامه خواهد داشت.
منبع: رویترز