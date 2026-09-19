رییس اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: مسمومیت با گاز CO در یک فروشگاه در بابل ۱۶ نفر را روانه بیمارستان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالقاسم لعلی رییس اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: طی تماس مردمی با مرکز ارتباطات اورژانس بابل مبنی بر مسمومیت با گاز CO در یک فروشگاه واقع در جاده بابل–قائم‌شهر، پس از عبور از قراخیل، حادثه‌ای گسترده گزارش شد.

وی گفت: پس از اعلام حادثه، مرکز ارتباطات اورژانس بابل هفت پایگاه عملیاتی شامل پایگاه‌های هتکه‌پشت، هلیدشت، قراخیل، دانشگاه، گتاب، کیامهر و کمربندی امیرکلا را به محل اعزام کرد. همچنین برای پشتیبانی از عملیات، اتوبوس‌آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بابل نیز به صحنه حادثه اعزام شد.

لعلی ادامه داد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات درمانی اولیه، اکسیژن‌تراپی و پایش علائم حیاتی مصدومان را آغاز کردند.

رییس اورژانس ۱۱۵ بابل افزود: در این حادثه ۱۶ نفر شامل ۱۴ زن با سنین ۲۴، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۲۶، ۲۰، ۳۲، ۱۸، ۲۴، ۲۲، ۱۷، ۲۵، ۱۸ و ۳۵ سال و ۲ مرد ۱۸ و ۴۳ ساله در این کار گرفتگی دچار مسمومیت شدند.

این مقام مسوول تصریح کرد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان توسط آمبولانس‌ها و اتوبوس‌آمبولانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل شدند.