باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کاراته وان کشور در رده سنی جوانان از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در دو بخش دختران و پسران به میزبانی استان تهران برگزار شد.

در بخش پسران، امیرمحمد پرهیزکار در وزن ۶۱- کیلوگرم به مدال طلا دست یافت، کیارش نوزاد در وزن ۶۸- کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد و بردیا جلالی در وزن ۷۶- کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در بخش دختران نیز فاطمه موسوی در وزن ۵۹- کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد تا مجموع مدال‌های نمایندگان گیلان در این رقابت‌ها به چهار مدال برسد.اگر بخواهی، می‌توانم یک نسخه کوتاه‌تر و خبری‌تر برای صفحه اصلی سایت هم تنظیم کنم.

منبع : روابط عمومی