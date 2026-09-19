نمایندگان کاراته گیلان در رقابت‌های کاراته وان کشور در رده سنی جوانان، موفق به کسب چهار مدال طلا، نقره و برنز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رقابت‌های کاراته وان کشور در رده سنی جوانان از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در دو بخش دختران و پسران به میزبانی استان تهران برگزار شد.

در بخش پسران، امیرمحمد پرهیزکار در وزن ۶۱- کیلوگرم به مدال طلا دست یافت، کیارش نوزاد در وزن ۶۸- کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد و بردیا جلالی در وزن ۷۶- کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در بخش دختران نیز فاطمه موسوی در وزن ۵۹- کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد تا مجموع مدال‌های نمایندگان گیلان در این رقابت‌ها به چهار مدال برسد.اگر بخواهی، می‌توانم یک نسخه کوتاه‌تر و خبری‌تر برای صفحه اصلی سایت هم تنظیم کنم.
   منبع : روابط عمومی

برچسب ها: مسابقات ، کاراته
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