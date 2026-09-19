باشگاه خبرنگاران جوان -طبق تحقیقات انجام شده، یوزپلنگ جزو پستانداران چندهمسری است و از ۲ تا سه سالگی بالغ شده و تا هشت سالگی قدرت زادآوری و چندقلوزایی دارد و فرزندآوری تلما فرزند حرب در هفت سالگی و در سنین پایانی زادآوری، نشانهای از پویایی و سلامت محیطزیست ذخیرهگاه زیستکره توران است.
توله یوزپلنگها تا یک ماهگی امکان حرکت ندارند و در لانه هستند. پس از آن کم کم قادر به حرکت میشوند و بر اساس تصاویر ثبت شده، سن توله پوزپلنگها تخمین زده میشود.
تولهیوزپلنگ اگر دارای شرایط غیرعادی و ناقص باشد، از سوی مادر پذیرفته نمیشود و مادر آنها را پهلو نمیگیرد و در نتیجه به صورت خود به خودی از طبیعت حذف میشود؛ ولی تصاویر ثبت شده و تخمین سن تولههای همراه «تلما» حاکی از وضعیت مطلوب آنها دارد.
مشاهده «تلما» به همراه دو توله امسالی در توران
مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان از مشاهده «تلما»، یوزپلنگ آسیایی ماده، به همراه دو توله امسالی در مجموعه حفاظتی توران خبر داد و گفت: مشاهدات از رویدادهای ارزشمند در پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی به شمار میرود.
سعید یوسفپور افزود: محیطبانان مجموعه حفاظتی توران موفق شدند «تلما» را به همراه دو توله امسالی مشاهده و تصاویر این خانواده یوز را ثبت کنند.
وی افزود: «تلما» آخرین بار در بهار امسال در منطقه «اوزوم» در استان خراسان شمالی مشاهده و ثبت شده بود و مشاهده دوباره این یوز ماده به همراه دو توله در استان سمنان، از وقایع ارزشمند و امیدوارکننده در روند پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی محسوب میشود.
چرا تصویر تلما و تولهها منتشر نشد؟
مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات حفاظتی در انتشار اطلاعات مربوط به یوزها اظهار کرد: تصاویر ثبتشده از این مشاهده به دلیل ضرورتهای حفاظتی و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه اختلال در روند طبیعی زندگی این خانواده یوز، با چند روز تاخیر منتشر خواهد شد.
یوسفپور بر اهمیت تداوم پایش و حفاظت از زیستگاههای یوز آسیایی تاکید کرد و گفت: رعایت ملاحظات حفاظتی نقش مهمی در صیانت از این گونه ارزشمند و در خطر شدید انقراض دارد.
منبع: ایرنا