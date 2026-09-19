تیم ملی کبدی بانوان با حضور ۱۲ بازیکن، از ۳۰ شهریور در رقابت‌های بازی‌های آسیایی مقابل ژاپن، بنگلادش و هند به میدان می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کبدی بانوان ایران با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:
 
بازیکنان
زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابنده‌لو

کادرفنی و سرپرستی
زهرا رحیمی نژاد (سرپرست)، غلامرضا مازندرانی (سرمربی)، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی (مرییان)
 
برنامه مسابقات مرحله گروهی.
دوشنبه ۳۰ شهریور
ایران - ژاپن
 
سه‌شنبه ۳۱ شهریور
ایران - بنگلادش
 
چهارشنبه ۱ مهر 
ایران - هند

برچسب ها: کبدی ، ناگویا
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ روسای فدراسیون‌ها همان همیشگی/ کِشتی و هتل به‌جای دهکده!
مسیر کبدی ایران در بازی‌های آسیایی؛ حریفان گروه B مشخص شدند
۵۸۰ روز تا بازی‌های آسیایی ناگویا؛ بررسی وضعیت فدراسیون‌های تنیس و هاکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گل گهر سیرجان صدرنشین ماند
پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
بایرن مونیخ ۷ - ۰ یونیون برلین/ آتش بازی باواریایی‌ها در آلیانز آرنا + فیلم
اعلام نامزدهای کمیته ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا/ ساره جوانمردی نماینده ایران
برنتفورد ۳ - ۰ چلسی/ نیس زنبور‌ها آبی پوشان لندنی را زمینگیر کرد
آغاز تمرینات تیم ملی برای دیدار با ازبکستان و روسیه
آیا قرارداد سفید امضای قلعه نویی قانونی است؟
کاویانپور: پرسپولیس مدعی جدی قهرمانی لیگ برتر است
آغاز تمرینات پرسپولیس از روز یکشنبه/ برگزاری بازی دوستانه در دستورکار سرخپوشان
موفقیت تاریخی حوریه برادران در بسکتبال با ویلچر
آخرین اخبار
برنامه حضور کبدی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
موفقیت تاریخی حوریه برادران در بسکتبال با ویلچر
آغاز تمرینات پرسپولیس از روز یکشنبه/ برگزاری بازی دوستانه در دستورکار سرخپوشان
کاویانپور: پرسپولیس مدعی جدی قهرمانی لیگ برتر است
آیا قرارداد سفید امضای قلعه نویی قانونی است؟
برنتفورد ۳ - ۰ چلسی/ نیس زنبور‌ها آبی پوشان لندنی را زمینگیر کرد
بایرن مونیخ ۷ - ۰ یونیون برلین/ آتش بازی باواریایی‌ها در آلیانز آرنا + فیلم
گل گهر سیرجان صدرنشین ماند
آغاز تمرینات تیم ملی برای دیدار با ازبکستان و روسیه
پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
اعلام نامزدهای کمیته ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا/ ساره جوانمردی نماینده ایران
بسکتبال ایران از صعود به فینال ناگویا بازماند/ شکست سنگین از کره
یاحقی و حق‌نظری در مسیر پاراگوئه؛ اردوی تیم ملی اسکیت سرعت در سرخ‌رود
نمایندگان ایران رقبای خود را شناختند
وداع پرسپولیس با زمین شماره سه آزادی
جوانگرایی در تفکرات قلعه نویی جایی ندارد
تعیین‌تکلیف پرسش‌برانگیز IFBB برای فدراسیون ایران؛ این فدراسیون جهانی از کدام اختیار خود استفاده کرده است؟