باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کبدی بانوان ایران با نفرات زیر در بیستمین دوره بازیهای آسیایی حضور دارد:
بازیکنان
زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابندهلو
کادرفنی و سرپرستی
زهرا رحیمی نژاد (سرپرست)، غلامرضا مازندرانی (سرمربی)، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی (مرییان)
برنامه مسابقات مرحله گروهی.
دوشنبه ۳۰ شهریور
ایران - ژاپن
سهشنبه ۳۱ شهریور
ایران - بنگلادش
چهارشنبه ۱ مهر
ایران - هند