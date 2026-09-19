باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کبدی بانوان ایران با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:



بازیکنان

زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابنده‌لو



کادرفنی و سرپرستی

زهرا رحیمی نژاد (سرپرست)، غلامرضا مازندرانی (سرمربی)، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی (مرییان)



برنامه مسابقات مرحله گروهی.

دوشنبه ۳۰ شهریور

ایران - ژاپن



سه‌شنبه ۳۱ شهریور

ایران - بنگلادش



چهارشنبه ۱ مهر

ایران - هند