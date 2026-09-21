باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - رامین مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به هیچ‌وجه به دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی نبوده و این موضوع را حتی از نظر شرعی حرام می‌دانسته است؛ ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و با پایبندی به چارچوب‌های انسانی و اخلاقی، حتی در طول جنگ نیز چنین رویکردی نداشته است و تاکنون تغییری در این موضع نشنیده‌ام.

مهمان‌پرست درباره مواضع روسیه و چین در شورای امنیت در قبال پرونده هسته‌ای ایران نیز گفت: روسیه و چین، جدا از روابط خوبی که با ایران دارند، تحولات را در بلندمدت دنبال می‌کنند و نقش آینده آمریکا و برنامه‌های این کشور برای مقابله با رقبای بزرگی مانند روسیه و چین را در نظر می‌گیرند. به همین دلیل، آن‌‎ها برخورد آمریکا با ایران را در چارچوب برنامه بلندمدت این کشور ارزیابی می‌کنند و به نظر می‌رسد روسیه و چین، هم به دلیل روابط با ایران و هم به دلیل منافع خودشان، در برابر اقدامات زیاده‌خواهانه آمریکا خواهند ایستاد.

آژانس از چارچوب وظایف خود خارج شده است

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: آژانس به ابزاری در دست آمریکایی‌ها برای اهداف سیاسی تبدیل شده و رفتارش بسیار غیرحرفه‌ای بوده است. این نهاد در عمل نشان داده که آن‌‎چه را به‌عنوان شرح وظایفش تعریف شده، دنبال نمی‌کند.

این دیپلمات کشورمان ادامه داد: کشور‌هایی که عضو ان‌پی‌تی هستند، تعهدات متقابل دارند؛ یک طرف این است که به سمت فعالیت‌های هسته‌ای نظامی نروند که در مقابل آن، راستی‌آزمایی انجام می‌شود. درباره ایران نیز بار‌ها بازرسی صورت گرفته و شاید بیشترین بازرسی‌ها از ایران انجام شده باشد، اما تاکنون مستندی که انحراف ایران را نشان دهد، ارائه نشده است. در مقابل، آژانس متعهد است به کشور‌هایی که فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای دارند کمک کند و تجهیزات و فناوری در اختیار آنها قرار دهد، اما این اقدام از سوی آژانس انجام نشده و در این زمینه کوتاهی شده است.

مهمان‌پرست تصریح کرد: به نظر من آژانس از چارچوب وظایف اصلی خود خارج شده است. آقای گروسی به دنبال این است که دبیرکل سازمان ملل متحد شود و برای جلب حمایت آمریکا، خود را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده است. این مسئله اعتبار آژانس را کاملاً زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: تا زمانی که آژانس رفتاری سیاسی دارد و به‌عنوان یکی از ابزار‌های آمریکا به شکل تحریک‌آمیز صحبت می‌کند و حتی شاید زمینه‌سازی برای جنگ علیه کشورمان انجام می‌دهد، اظهارنظر‌های آن اهمیت چندانی ندارد. آژانس ابتدا باید جایگاه و شخصیت خود را احیا کند و نشان دهد که قصد دارد در چارچوب وظایف اصلی خود عمل کند.

این دیپلمات کشورمان ادامه داد: اگر چنین اعتمادی شکل بگیرد، کشور‌های دیگر نیز باید به تعهدات خود پایبند باشند و هر کشوری که می‌خواهد در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای حرکت کند، باید چارچوب‌های قانونی را رعایت کند. در مقابل، رژیم صهیونیستی عضو آژانس نیست و با این استدلال، عملاً خارج از دایره بررسی‌های آژانس قرار دارد؛ در حالی که اجازه دارد سلاح هسته‌ای داشته باشد و حتی تهدید به استفاده از آن کند. این وضعیت نشان می‌دهد کشوری که می‌خواهد در چارچوب قانونی رفتار کند، دائماً تحت فشار قرار می‌گیرد، اما کشوری که اصولاً چارچوب‌ها را قبول ندارد، می‌تواند آزادانه فعالیت کند.

اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها به آمریکا داده بودند این بود که می‌توانند ایران را ظرف چند روز یا یکی دو هفته از پا دربیاورند

مهمان‌پرست درباره نقش رژیم اسرائیل در تشدید فشار‌ها علیه ایران اظهار کرد: دیگر بر کسی پوشیده نیست که رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در دوره‌ای که نتانیاهو در قدرت است و افرادی در کابینه حضور دارند که حتی در جنگ‌افروزی از او سبقت می‌گیرند، ادامه حیات سیاسی خود را در جنگ‌افروزی می‌بینند. به دلیل مشکلات و پرونده‌های متعددی که دارند، احساس می‌کنند اگر جنگ نباشد، مشکلات‌شان تازه آغاز می‌شود؛ هم در داخل اسرائیل و هم در جامعه بین‌المللی. آن‌ها باید پاسخگوی جنایات خود باشند و ادامه جنگ‌افروزی به آن‌ها کمک می‌کند فعلاً روی این مسائل سرپوش بگذارند.

مهمان‌پرست با اشاره به ورود آمریکا به جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها به آمریکا داده بودند این بود که می‌توانند ایران را ظرف چند روز یا یکی دو هفته از پا دربیاورند. آمریکایی‌ها با این اطلاعات وارد جنگ شدند، اما در نهایت وارد باتلاقی شدند که حیثیت، اعتبار و هیمنه آن‌ها را از بین برد.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از کشور‌ها می‌بینند کشوری مانند ایران که ۴۷ سال تحت تحریم شده و با مشکلات زیادی از سوی آمریکا و اروپا مواجه بوده، توانسته در برابر دو قدرت اتمی مقاومت کند و اعتبار آنها را زیر سؤال ببرد. این مسئله نشان می‌دهد کشور‌های دیگر نیز می‌توانند از استقلال خود دفاع کنند.

این دیپلمات کشورمان در ادامه گفت: به‌ویژه روسیه و چین که رقبای اصلی آمریکا هستند، از این بی‌اعتبار شدن آمریکا خوشحال خواهند بود. به نظر من آمریکایی‌ها اسیر دست سران اسرائیل شدند و در این مسیر هزینه‌های سنگینی پرداختند.

جنگ تاب‌آوری

وی درباره سیاست فشار حداکثری آمریکا نیز اظهار کرد: ما به‌صورت اصولی از درگیری و جنگ استقبال نمی‌کنیم و معتقدیم تحریم‌هایی که سالیان طولانی علیه ملت ایران برقرار شده، غیرقانونی و نوعی جنایت است. آمریکا و اروپا با استناد به مسائلی که صحت ندارند یا به دلیل منافع خودشان، تحریم‌های سنگینی علیه ایران اعمال کرده‌اند و مدعی شده‌اند که فقط با دولت و نظام جمهوری اسلامی مخالف هستند، در حالی که خسارت اصلی این تحریم‌ها به مردم وارد می‌شود.

این دیپلمات کشورمان تصریح کرد: فشار حداکثری تاکنون به نتیجه دلخواه آن‌ها نرسیده است؛ مردم ایران، با وجود مشکلات فراوان، در دفاع از کشور و استقلال خود تاب‌آوری نشان داده‌اند. آمریکایی‌ها پس از ادعا‌های فراوان درباره توانایی خود برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و نابودی ایران، بار دیگر به فشار اقتصادی روی آورده‌اند. این فشار می‌تواند ضربه وارد کند، اما ایران نیز متقابلاً از حق و استقلال خود دفاع می‌کند و می‌تواند شرایط را برای آمریکا سخت کند.

وی افزود: اکنون یک رقابت در زمینه تاب‌آوری میان دو طرف شکل گرفته است. اگر تاب‌آوری ملت ایران پایین باشد، آمریکا و هم‌دستانش احساس می‌کنند می‌توانند به پیروزی برسند، اما اگر طرف مقابل احساس کند برای ادامه این مسیر باید هزینه سنگینی بپردازد، به سمت توافق و کنار گذاشتن تهدید‌ها و تنش‌ها خواهد رفت.

توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست

این دیپلمات کشورمان درباره توان موشکی ایران تأکید کرد: توان موشکی کشور ما هیچ‌گاه به‌عنوان موضوع مذاکره مطرح نخواهد شد؛ چه به‌عنوان اهرم و چه به هر شکل دیگر. به هیچ‌وجه امکان طرح توان موشکی ایران در هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد. توان موشکی بخشی از قدرت دفاعی کشور برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی است و هیچ کشور مستقلی حاضر نیست ابزار قدرت بازدارندگی خود را وارد مذاکره کند.

مهمان‌پرست گفت: توان موشکی ایران می‌تواند باعث شود طرف مقابل احساس کند به اهدافی که دنبال می‌کند دسترسی نخواهد داشت و مجبور به عقب‌نشینی و کنار گذاشتن زیاده‌خواهی شود. اگر توان موشکی ایران دشمن را به این نتیجه برساند که نمی‌تواند برنامه‌های خود را علیه کشورمان دنبال کند، ناچار به تجدیدنظر در رفتار خود خواهد شد.

وی تأکید کرد: توان موشکی یکی از مهم‌ترین عوامل دفاع از استقلال و منافع ملی ایران خواهد بود.

راه خروج از بن‌بست، پذیرش حقوق ملت ایران است

مهمان‌پرست درباره نقش عمان و قطر در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا گفت: کشور‌های مختلف تلاش می‌کنند تنش در منطقه کاهش پیدا کند یا از بین برود. برخی کشور‌ها به دلیل روابط نزدیک، برخی به دلیل نگرانی از گسترش درگیری و آسیب دیدن خود و برخی نیز به دلیل نگرانی از آثار بین‌المللی و اقتصادی جنگ وارد این روند شده‌اند.

وی افزود: هرکدام از این اقدامات به نوبه خود می‌تواند ارزشمند باشد؛ جنگ و درگیری به نفع هیچ‌کس نیست و ما نیز هیچ‌گاه دنبال جنگ و درگیری نبوده‌ایم، اما وقتی به کشور ما حمله می‌شود، مقامات کشور و به‌ویژه رهبر کشور به شهادت می‌رسند و تهدید می‌کنند منابع نفتی و زیرساخت‌های کشور را هدف قرار دهند، هیچ وطن‌پرستی چنین شرایطی را نمی‌پذیرد و از خود دفاع می‌کند.

مهمان‌پرست تصریح کرد: اگر برخی کشور‌های منطقه با دشمن ما همکاری کنند، طبیعتاً باید منتظر پاسخ متقابل باشند. با این حال، نقش میانجی‌گری می‌تواند با هر نیتی که انجام شود، در کاهش درگیری و تنش مؤثر باشد و هر اقدامی که به از بین رفتن تنش در منطقه کمک کند، قابل احترام است.

این دیپلمات ارشد کشورمان درباره حملات آمریکا نیز گفت: آمریکایی‌ها با تبلیغات هالیوودی تلاش کرده بودند تصویری از خود به‌عنوان یک قدرت نظامی شکست‌ناپذیر و افسانه‌ای ارائه کنند، اما با همین تصور و بدون شناخت درست از کشور و ملت ایران، مرتکب اشتباه بزرگی شدند.جنایاتی که علیه مردم بی‌گناه و غیرنظامیان انجام شده، لکه‌ای است که پاک نخواهد شد. حمله به مراسم عروسی و شهادت افراد غیرنظامی، چیزی از این قدرت پوشالی در میان وجدان‌های سالم جهان باقی نمی‌گذارد.

آمریکا باید به منطقه خود بازگردد

وی گفت: ممکن است آمریکا با تبلیغات و ترساندن کشور‌ها تلاش کند تبعات این اقدامات را کاهش دهد، اما تاریخ قضاوت خواهد کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در شمار ننگین‌ترین حکومت‌هایی قرار دارند که کشتار مردم بی‌گناه را انجام داده‌اند.

مهمان‌پرست درباره راه خروج از بن‌بست کنونی اظهار کرد: وقتی کشوری از هزاران کیلومتر دورتر به کشور دیگری حمله می‌کند، رهبران آن کشور را به شهادت می‌رساند، دست به اقدامات تروریستی می‌زند و زیرساخت‌های آن را هدف قرار می‌دهد، طبیعی است که یک ملت در حد توان خود مقاومت کند و تا آخرین سطح ممکن ایستادگی داشته باشد. با ادامه جنایات، به هیچ تفاهمی نخواهیم رسید. آمریکایی‌ها باید بپذیرند که مرتکب اشتباه و جنایت شده‌اند و خواسته‌های غیرانسانی را در برنامه خود قرار داده‌اند؛ آن‌ها باید حق ملت ایران برای دفاع از منافع خود را بپذیرند و تحریم‌ها و محاصره‌ها را کنار بگذارند.

مهمان‌پرست گفت: آمریکا باید به منطقه خود بازگردد، زیرا حضور این کشور در منطقه تنها موجب ایجاد تنش، درگیری، جنگ‌افروزی و شرارت می‌شود. اسرائیل نیز به‌عنوان فرزند نامشروع آمریکا و انگلیس در منطقه عمل می‌کند. تنها راه خروج از این وضعیت، عقب‌نشینی آمریکا، پذیرش حقوق ملت ایران، خروج از منطقه و تعریف جدیدی از شرایط بین‌المللی است.

مهمان‌پرست خاطرنشان کرد: اگر آمریکایی‌ها عاقلانه رفتار کنند، به جای دشمنی و شرارت با ملت ایران باید به دنبال راه‌های همکاری باشند. اگر به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی هستند، باید بدانند ایران یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه است و همکاری با این قدرت می‌تواند به حل مشکلات منطقه کمک کند.

وی افزود: ایران حذف‌شدنی نیست؛ یک قدرت بزرگ تاریخی است و می‌تواند بزرگ‌ترین اهرم ثبات و پیشرفت و توسعه منطقه باشد؛ بنابراین باید با ایران همکاری کرد، نه مقابله. کشور‌های منطقه نیز اگر تصور می‌کردند با پشتوانه آمریکا می‌توانند ایران را منزوی کنند و خودشان رشد کنند، باید به این نتیجه رسیده باشند که اشتباه کرده‌اند. اعتماد به آمریکا و تبدیل شدن به بازیچه این کشور در منطقه، منافع همه آنها را به خطر انداخته است.

این دیپلمات کشورمان گفت: کشور‌های منطقه باید سیاست خود را تغییر دهند. ما به دنبال تفاهم جدیدی برای امنیت منطقه‌ای با همکاری کشور‌های منطقه هستیم و به کشور‌های خارج از منطقه نیازی وجود ندارد. ایران می‌تواند با کشور‌های منطقه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشد. آمریکا نیز اگر منافعی در منطقه دارد، از طریق همکاری و روش‌های درست با کشور‌های قدرتمند، به‌ویژه ایران، زودتر به نتیجه خواهد رسید.

وی تأکید کرد: مقابله با ایران و رفتار‌های جنایتکارانه، منافع آمریکا را کاملاً از بین می‌برد. توصیه من این است که عقلانیتی در حاکمیت آمریکا ایجاد شود و منافع خود را به‌درستی تعریف کند. منافع آمریکا و سایر قدرت‌ها در همکاری در چارچوبی محترمانه، عادلانه و شرافتمندانه با کشور بزرگی مانند ایران خواهد بود.