به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تا اواسط هفته دما در استان به طور نسبی افزایش پیدا می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس خروجی مدلی های پیشیابی هواشناسی امروز و فردا مقداری بر سرعت ورزش باد افزوده می شود و همچنین گاهی ورزش تند باد و گرد و خاک در برخی ساعات قابل پیش بینی است.

او افزود:  به لحاظ دمایی هم تا اواسط هفته دما به طور نسبی افزایش پیدا می کند.

زارعی عنوان کرد: در شبانه روزی که گذشت سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: تغییرات دمایی در مرکز استان نیز بین  ۳۳ و ۱۲ درجه ثبت شده است.

برچسب ها: هواشناسی ، دمای هوا
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