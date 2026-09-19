به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تا اواسط هفته دما در استان به طور نسبی افزایش پیدا می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس خروجی مدلی های پیشیابی هواشناسی امروز و فردا مقداری بر سرعت ورزش باد افزوده می شود و همچنین گاهی ورزش تند باد و گرد و خاک در برخی ساعات قابل پیش بینی است.

او افزود: به لحاظ دمایی هم تا اواسط هفته دما به طور نسبی افزایش پیدا می کند.

زارعی عنوان کرد: در شبانه روزی که گذشت سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: تغییرات دمایی در مرکز استان نیز بین ۳۳ و ۱۲ درجه ثبت شده است.