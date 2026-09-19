باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در حالی نزدیک به ۵ میلیون موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد دارند که مراجعه راکبان این وسایل نقلیه به مراکز معاینه فنی همچنان بسیار پایین است؛ موضوعی که علاوه بر نگرانیهای مرتبط با ایمنی موتورسواران، میتواند بر وضعیت آلایندگی پایتخت نیز اثرگذار باشد.
محمدمهدی رضازاده، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پایین بودن مراجعات موتورسیکلتها به مراکز معاینه فنی گفت: متأسفانه راکبان موتورسیکلت برای دریافت معاینه فنی مراجعه نمیکنند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۱ خط معاینه فنی موتورسیکلت در ۸ مرکز ثابت در تهران فعال است و ظرفیت مناسبی برای پذیرش موتورسیکلتها وجود دارد.
رضازاده ادامه داد: سال گذشته نیز در منطقه ۱۲ و در محدوده بازار، به منظور افزایش مراجعه موتورسیکلتها، طرح ارشادی اجرا شد و سه خط سیار در این محدوده مستقر شدند. در این طرح پلیس به صورت ارشادی موتورسواران را برای دریافت معاینه فنی راهنمایی میکرد و در مقطعی آمار مراجعات وضعیت مناسبی داشت، اما پس از پایان طرح، مراجعات موتورسواران به مراکز معاینه فنی کاهش یافت.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به آمار مراجعات موتورسیکلتها اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال میزان مراجعات موتورسیکلتها کمتر از ۱۰۰ دستگاه است و در سال گذشته نیز به جز دوره اجرای طرح در محدوده بازار، تعداد مراجعات در حد ارقام دو رقمی بوده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت مراکز معاینه فنی برای پذیرش موتورسیکلتها مناسب است، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی، نبود ظرفیت یا معطلی در مراکز نیست؛ بلکه مسئله این است که موتورسواران برای دریافت معاینه فنی مراجعه نمیکنند.
رضازاده درباره نقش قوانین بازدارنده نیز گفت: قوانین موجود در حوزه موتورسیکلتها از نظر بازدارندگی با مشکلاتی مواجه است و ما بارها از قانونگذار درخواست کردهایم این قوانین اصلاح شود.
او افزود: پلیس راهور همکاری خوبی با ستاد معاینه فنی دارد، اما اینکه بخواهیم نیروی پلیس را برای ارسال مداوم موتورسیکلتها به مراکز معاینه فنی اختصاص دهیم، در عمل امکانپذیر نیست و نمیتوان تمام این فرایند را بر عهده پلیس گذاشت.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در ادامه خطاب به موتورسواران گفت: از راکبان موتورسیکلت درخواست میکنم به منظور حفظ سلامت و ایمنی خودشان به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.
رضازاده با اشاره به زمان مورد نیاز برای انجام معاینه فنی موتورسیکلت بیان کرد: انجام تست معاینه فنی موتورسیکلت زمان زیادی نمیبرد و فرآیند آن در مجموع حدود ۱۵ دقیقه زمان نیاز دارد؛ بنابراین موتورسواران میتوانند با مراجعه به مراکز، از سلامت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.