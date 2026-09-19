باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حامد احمدی، مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر بیش از هفت میلیون و ۴۰۰ هزار کنتور نصب شده است.

او افزود: برنامه‌ریزی شده بود که تا انتهای سال ۱۴۰۵ تعداد کنتور‌های منصوب ما به ۱۲ میلیون دستگاه برسد که به واسطه شرایطی که در کشور ایجاد شد و ناشی از جنگ بود، این مقدار برنامه‌ریزی ما دچار وقفه شد؛ پیش‌بینی می‌کنیم که این عدد را ان‌شاءالله تا اوج بار سال ۱۴۰۶ به آن برسیم.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر بیان کرد: در برنامه هفتم نیز در نظر گرفته و ابلاغ شده است که تا انتهای برنامه هفتم بتوانیم ۹۰ درصد انرژی کشور را از طریق کنتور‌های هوشمند قرائت کنیم که برای رسیدن به این هدف در حال برنامه‌ریزی هستیم.

او درباره هزینه نصب کنتور نیز اظهار کرد: برای تعویض کنتور‌های قدیمی با کنتور‌های جدید، هیچ هزینه‌ای اخذ نخواهد شد و هزینه‌ها توسط دولت پرداخت خواهد شد اما متقاضیانی که برای انشعاب جدید اقدام می‌کنند، هزینه کنتور‌های خود را طبق روال قبل باید خودشان پرداخت کنند.