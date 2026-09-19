تیم ملی هندبال ایران در نخستین دیدار خود در ناگویا، نیمه نخست را با برتری مقابل کویت سپری کرد، اما در نهایت ۲۶ بر ۲۴ مغلوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی هندبال ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا، در رقابتی نزدیک و پرفشار، ۲۶ بر ۲۴ برابر تیم ملی کویت شکست خورد.

شاگردان نناد کلاییچ در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادند؛ به‌طوری که در نیمه نخست رقابت‌ها با کنترل بازی، با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ از کویت پیش افتادند. با این حال، در نیمه دوم بازی، تیم کویت توانست ریتم بازی را تغییر داده و با مدیریت بهتر بازی، نتیجه را به نفع خود تغییر دهد و پیروز میدان شود.

در این دوره از مسابقات آسیایی، ۹ تیم در دو گروه ۴ و ۵ تیمی به رقابت می‌پردازند. طبق قوانین مسابقات، ۴ تیم از هر گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی خواهند شد.

 

برچسب ها: هندبال ، ناگویا
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