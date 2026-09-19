بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که برخی کارکنان وزارت جنگ آمریکا تنها چند ساعت پس از حمله به مدرسه میناب متوجه شدند که نیرو‌های آمریکایی مسئول این حمله بوده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس گزارشی که بلومبرگ روز جمعه منتشر کرد، تحقیقات داخلی وزارت جنگ آمریکا مدعی است که اطلاعات نادرست، تصاویر قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی از عوامل مؤثر در حمله هوایی آمریکا به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب در ۲۸ فوریه بوده‌اند.

به نوشته بلومبرگ و به نقل از مقام‌هایی که در تحقیقات داخلی مشارکت داشته‌اند، دو موشک تاماهاوک به این مدرسه اصابت کردند و بیش از ۱۵۰ نفر کشته (شهید) شدند. برخی کارکنان وزارت جنگ آمریکا نیز تنها چند ساعت پس از حمله متوجه شدند که نیرو‌های آمریکایی مسئول این حمله بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید دستور دولت آمریکا برای اجرای یک حمله هوایی گسترده که در ۲۴ ساعت نخست بیش از هزار هدف را در بر گرفت، زمان موجود برای نهایی‌کردن اهداف را کاهش داده بود. مقام‌های آمریکایی همچنین کاهش نیرو‌های مسئول حفاظت از غیرنظامیان و کمبود اطلاعات درباره محل مدرسه را از عوامل مؤثر دانسته‌اند.

بر اساس این گزارش، این محل به‌ صورت آشکار به‌ عنوان مدرسه فعالیت می‌کرده است.

مقام‌های آمریکایی همچنین گفته‌اند برخی کارکنان فرماندهی مرکزی آمریکا بیش از حد به سامانه هوشمند «میون» متعلق به شرکت پالانتیر اتکا کرده بودند و انتظار داشتند این سامانه اطلاعات قدیمی یا متناقض را شناسایی کند.

شرکت پالانتیر اعلام کرده است که مسئولیت داده‌های اولیه یا شناسایی نواقص اطلاعاتی بر عهده این شرکت نیست و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد نرم‌افزار این شرکت عامل بروز خطا بوده است. با این حال، پس از حمله، این شرکت ابزار‌های جدیدی برای بازبینی اطلاعات اولیه ایجاد کرد تا عواملی را که می‌توانستند هدف‌بودن یک محل را رد کنند شناسایی و تناقض‌ها و نادرستی‌هایی را که ممکن بود در بررسی انسانی نادیده گرفته شوند، مشخص کند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد «دلایل موجهی» برای باور به ارتکاب جنایت جنگی توسط آمریکا در دو حمله هوایی فوریه در ایران وجود دارد. یکی از این حملات مدرسه میناب را هدف قرار داد و بر اساس یافته‌های این هیئت، ده‌ها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، در آن شهید شدند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، حمله آمریکا به ایران
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