گچساران در مسیر تبدیل شدن به مرکز تخصصی درمان مادر و کودک

باشگاه خبرنگاران جوان -سلامت مادر و کودک از مهمترین شاخصهای نظام سلامت به شمار میرود و دسترسی به خدمات تخصصی در این حوزه، نقش مهمی در کاهش خطرات دوران بارداری، افزایش سلامت نوزادان و حمایت از خانوادهها دارد.
گچساران در سالهای اخیر با توسعه خدمات بیمارستان بیبیحکیمه، ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه سلامت مادر و کودک ایجاد کرده، ظرفیتی که از مراقبتهای ویژه نوزادان تا درمان ناباروری و خدمات تخصصی زنان و زایمان را دربرمیگیرد.
بیبیحکیمه در مسیر نخستین بیمارستان آموزشی گچساران
مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: ارتقای بیمارستان بیبیحکیمه به مرکز آموزشی-درمانی در دستور کار قرار گرفته و مقدمات این طرح از سوی معاونت آموزش و پژوهش و دانشگاه علوم پزشکی در حال انجام است.
سید امین رضایی اظهار کرد: در صورت نهایی شدن این طرح، بیمارستان بیبیحکیمه میتواند به نخستین بیمارستان آموزشی گچساران تبدیل شود.
وی افزود: آموزشی شدن بیمارستان، امکان توسعه دورههای تخصصی و فوقتخصصی، جذب فلوشیپها و فوقتخصصها و ارتقای کیفیت خدمات درمانی را فراهم میکند.
رضایی ادامه داد: بیمارستانهای آموزشی همچنین ظرفیت مناسبی برای افزایش درآمد و تقویت زیرساختهای درمانی شهرستان دارند و افزایش تعداد پزشکان فوقتخصص میتواند به ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.
NIC (بخش مراقبتهای ویژه نوزادان) یکی از ظرفیتهای شاخص بیبیحکیمه
مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان بیبیحکیمه را یکی از نقاط قوت درمانی شهرستان دانست و گفت: این بخش از نظر کیفیت خدمات جایگاه مناسبی دارد و در مواردی مادران باردار پرخطر از سایر نقاط استان پیش از زایمان به این مرکز ارجاع داده میشوند تا نوزادان آنان از خدمات NICU (بخش مراقبتهای ویژه نوزادان) بهرهمند شوند.
رضایی اظهار کرد: در دو سال گذشته حتی یک مورد مرگ مادر باردار در سطح شهرستان ثبت نشده است.
وی افزود: شاخص مرگ نوزادان زیر ۲۸ روز در گچساران حدود هفت در هزار تولد زنده است که از میانگین کشوری ۱۵ تا ۱۶ در هزار پایینتر است.
رضایی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد موارد مرگ نوزادان مربوط به تولد در سنین بسیار پایین بارداری است و در سال جاری حتی یک مورد مرگ نوزاد متولدشده پس از ۳۷ هفته بارداری، نداشتهایم.
وی با اشاره به نقش بیمارستان تخصصی مادر و کودک در بهبود شاخصهای سلامت نوزادان گفت: وجود این مرکز یکی از عوامل مؤثر در پایین بودن شاخص مرگ نوزادان در گچساران است.
رضایی با اشاره به ظرفیتهای بیمارستان بیبیحکیمه در ارائه خدمات تخصصی مادر و کودک اظهار کرد: پارسال ۲۵۰ مادر باردار ساکن شهرستانهای مجاور، این بیمارستان را بهعنوان مرکز درمانی محل تولد فرزند خود انتخاب کردند.
وی افزود: براساس نظرسنجیهای انجامشده، ۸۰ درصد مراجعهکنندگان به بیمارستان بیبیحکیمه و ۱۰۰ درصد مراجعان بخش زایمان از خدمات ارائهشده رضایت داشتند.
این ظرفیت نشان میدهد خدمات بیمارستان بیبیحکیمه تنها به جمعیت گچساران محدود نیست و بخشی از نیاز درمانی مادران مناطق پیرامونی نیز در این مرکز پاسخ داده میشود.
IVF، سالانه ۱۵۰۰ زوج نابارور در مسیر درمان
فوقتخصص زنان و زایمان بیمارستان بیبیحکیمه گچساران گفت: نرخ موفقیت بارداری در بخش IVF این بیمارستان حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است و سالانه یکهزار و ۵۰۰ زوج نابارور برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به این مرکز مراجعه میکنند.
پردیس بخشایی اظهار کرد: اگرچه باروری در سنین بالای ۴۵ سال بسیار دشوار است، اما با بهرهگیری از روشهای نوین و پیگیری مداوم، امکان بارداری برای برخی زنان فراهم میشود.
وی افزود: نمونههای موفق درمان ناباروری میتواند امید تازهای برای زوجهایی باشد که سالها در مسیر فرزندآوری تلاش کردهاند.
بخشایی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر درمان ناباروری گفت: نبود پوشش کامل بیمه برای خدمات اهدای جنین و تخمک همچنان یکی از مهمترین مشکلات بیماران است و حمایت بیشتر میتواند هزینههای درمانی را برای زوجها کاهش دهد.
وی توسعه زیرساختها، جذب فوقتخصصهای جدید و نوسازی تجهیزات را از نیازهای مهم بیمارستان بیبیحکیمه دانست و افزود: این اقدامات نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات ایفا میکند.
رضایی با اشاره به برنامههای توسعهای بیمارستان بیبیحکیمه گفت: توسعه بخش مراقبتهای ویژه نوزادان، تأمین دستگاه اکسیژنساز، دستگاههای کمک تنفسی ویژه نوزادان (ونتیلاتور)، تجهیزات لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی از مهمترین نیازهای این بیمارستان است.
وی نبود فوقتخصص طب مادر و جنین و همچنین فقدان کلینیک وابسته را از دیگر چالشهای موجود برای تکمیل چرخه خدمات تخصصی این مرکز عنوان کرد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران افزود: رفع این نیازها در کنار توسعه زیرساختها و جذب نیروهای تخصصی میتواند زمینه ارائه خدمات کاملتر به مادران، نوزادان و زوجهای نابارور را فراهم کند.