باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نحوه تدریس ریاضی در دنیا چگونه است؟ + فیلم

نخبه علمی در مورد نحوه تدریس ریاضی در دنیا توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پرفسور شهرام رضاپور، نخبه علمی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص نحوه تدریس ریاضی در دنیا نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
نحوه تدریس ریاضی در دنیا چگونه است؟ + فیلم
young journalists club

اعطای نشان عالی دانش گامی برای ارتقای سرمایه اجتماعی کشور

نحوه تدریس ریاضی در دنیا چگونه است؟ + فیلم
young journalists club

حمایت بنیاد نخبگان از نهادهای نخبه

نحوه تدریس ریاضی در دنیا چگونه است؟ + فیلم
young journalists club

نخبه پروری با تفکر بسیجی+ فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم
۲۳۷

بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم
۲۰۸

اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم
۲۰۵

افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
۲۰۰

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
۱۹۹

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha