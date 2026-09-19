حسین پدران به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم و پس از طی فرآیند قانونی و تأیید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قوه قضاییه اعلام کرد: حسین پدران، فرزند حمیدرضا، که اطلاعات سایتهای نظامی حساس کشور در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده بود، به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی بازداشت و محاکمه شد و پس از طی فرآیند قانونی و تأیید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور، به سزای اعمالش رسید و به دار مجازات آویخته شد.
در جریان جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، دشمن صهیونی-آمریکایی برخی از سایتهای نظامی حساس کشور را هدف قرار داد که مشخص شد برخی از این اهداف با همکاری عده معدودی از مزدوران و خائنان به کشور مورد اصابت قرار گرفتهاند.
حسین پدران از جمله خائنان به کشور بود که تلاش کرده بود با ارسال اطلاعات حساس و طبقهبندیشده به سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل، در راستای اهداف دشمن عمل کرده و در این مسیر بنا به اعتراف خودش به منفعت مالی دست پیدا کند.
نحوه ارتباطگیری پدران با سرویسهای جاسوسی
پدران در اقاریر خود درباره نحوه ارتباطگیری با سرویسهای جاسوسی گفته است که با انگیزه مالی، با ارسال پیام به سایت CIA خود را فردی دارای دسترسی و ارتباط با ارگانهای نظامی معرفی و تمایل خود را برای همکاری اعلام کرده است که پاسخی دریافت نمیکند.
نامبرده در اقدامی مشابه اقدام به ارسال پیام برای سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) کرده و تمایل و درخواست خود را جهت ارتباطگیری با آن سرویس اعلام کرده است که پس از مدتی پاسخ دریافت کرده است.
بعد از حدود ۱۰ تا ۱۵ روز، افسر موساد با شمارهای از هلند در واتساپ به وی پیام داده و خود را «بن» معرفی کرده و از وی کارت ملی خواسته و به او گفته در زمانی که مشخص کرده آنلاین باشد.
پس از تأیید مشخصات پدران از سوی افسران موساد، نامبرده درخواستهای سرویس را در بستر فضای مجازی و در قالب گزارشهایی برای آنها ارسال میکند. پس از مدتی نیز با دریافت آموزش ارتباطات رمزنگاریشده، اطلاعات را به صورت فایلهای متنی رمز شده از طریق ایمیل ارسال میکرده است.
آموزشهای ارتباطی و حفاظتی به عامل موساد
از جمله درخواستهای سرویس، استفاده محکومعلیه از شماره تلفن سفید با هویت غیر و اعلام شماره به افسر بوده است. پدران دارای تعداد زیادی سیمکارت و شماره تلفن همراه بوده که در بازههای مختلف از آنها استفاده کرده و هیچیک به نام خود نبوده است.
همچنین به حسین پدران کلیه آموزشهای لازم جهت ارسال گزارش، از جمله گزارشنویسی، ارسال علامت سلامت و رمزگذاری فایل داده شده بود.
براساس مفاد پرونده، گزارشهای حسین پدران به سرویس جاسوسی موساد شامل ارسال اطلاعات در خصوص اماکن نظامی، کارکنان و اطلاعات شخصی و هویتی آنها بوده است.
نیازمندی سرویس از جزئیات افراد مورد تحقیق شامل موقعیت کاری، زندگی، راههای ارتباطی، علایق و سرگرمیها، شماره تلفن همسر و جمعآوری از ضوابط داخلی محل کار بوده است.
پس از دستگیری محکومعلیه و انجام بررسیهای فنی و رمزگشایی پیامهای رد و بدلشده میان پدران و افسران موساد مشخص شد که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برخی از اماکن مورد اصابت قرار گرفته و تعدادی از کارکنان آنها به شهادت رسیده یا مجروح شدهاند و اطلاعات ارسالی سوژه میتوانسته تکمیلکننده پازل دشمن صهیونیستی برای هرگونه اقدام علیه مواضع و افراد باشد.
کشف اطلاعات خیلی محرمانه و تجهیزات جاسوسی
در جریان بررسی منزل محکومعلیه، دفترچهای حاوی اطلاعات آموزشی مربوط به موضوعات موشکی کشف شد که طبقهبندی آن «خیلی محرمانه» بوده و حاوی اطلاعاتی بوده که همچنان قابلیت بهرهبرداری دارد.
تعدادی مموری نیز از حسین پدران کشف شد که همگی رمزنگاری شده بودند. همچنین یک ریموت از طرف سرویس جاسوسی موساد در اختیار محکوم قرار گرفته بود که دارای قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری مخفی بود.
در یکی از مواردی که قرار بود پدران مبلغی برای خیانت خود دریافت کند، یک دستگاه ریموت با قابلیت تصویربرداری و عکسبرداری در اختیار او قرار داده میشود.
پدران در اعترافات خود درباره این موضوع گفته است: «قصد داشتند که یک ریموت به من بدهند که از یک سری پایگاهها و مستندات عکسبرداری کنم. منظورم از ریموت، ریموتی مثل دزدگیر ماشین بود که قابلیت فیلمبرداری و عکسبرداری باشد. قصدشان را بیان نکرده بودند که مثلاً با این ریموت چه کنم، گفته بودند پیشت باشد تا بعداً بگوییم چه کنی، بیشترین جذابیت برایشان نقاط شلیک موشک بود.»
در بررسی گوشی همراه حسین پدران، ۱۰ آدرس ایمیل و ۱۲ شبکه اجتماعی فعال نیز شناسایی شد که از طریق آنها اقدام به ارسال اطلاعات به رابط خود در سرویس جاسوسی موساد میکرد.
نامبرده علاوه بر دریافت پشتیبانی مالی، تجهیزات فنی برای جمعآوری اطلاعات نیز دریافت کرده است.
آموزشهای حفاظتی سرویس جاسوسی موساد به پدران
طبق اعترافات حسین پدران، افسر سرویس جاسوسی موساد از وی خواسته تغییر رفتار نداشته باشد و به شکل قبل از ارتباط با سرویس رفتار کند.
افسر سرویس از پدران خواسته بود که برای هر محور نیازمندی که میبایست از فرد یا مجموعه خاصی جمعآوری شود، داستان پوششی تهیه کند و آن را برای اعلام نظر تخصصی به وی اعلام کند.
ارائه آموزشهای حفاظتی مانند پاک کردن پیامهای دریافتی از تلفن همراه و ادامه ارتباط از طریق کافینت نیز از دیگر آموزشهای ارائهشده به محکوم بوده است.
افسر در راستای آموزش عامل خود درباره طراحی داستان پوششی و جزئیات آن با وی صحبت کرده و به او تأکید کرده است برای اجرای بدون نقص داستان پوششی، اطلاعات مربوط به داستان پوششی واقعی بوده و عامل به آن اشراف داشته باشد.
دریافت مبالغ مالی از سرویس جاسوسی موساد
حسین پدران در اعترافات خود گفته که چند مرتبه مبالغی به صورت یورو از سرویس موساد دریافت کرده است.
افسر موساد نسبت به ارسال قرارداد در زمینه مالی با حسین پدران اقدام میکند که در آن به حقوق ماهیانه، سالیانه و پرداخت هزینهها و پاداش اشاره دارد.
پدران در رابطه با نحوه دریافت پول از سرویس موساد گفته است که دو نوبت در تهران و در محلی که لوکیشن داده بودند، رفته که نزدیک یک پل و پشت گاردریل جعبهای آهنربایی گذاشته بودند که داخل آن پول بوده است.
نوبت سوم در تهران و در سرویس بهداشتی یک کافیشاپ و نوبت چهارم در اصفهان دریافت کرده است.
تلاش برای ارتباط مجدد در جریان حمله دشمن صهیونی به کشور
حسین پدران قبل از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور برای مدتی ارتباط خود با سرویس را قطع کرده بود، اما به محض آغاز حمله دشمن مجدداً تلاش میکند از بستر تلگرام با سرویس موساد ارتباط بگیرد که با هوشیاری دستگاههای امنیتی دستگیر میشود.
صدور کیفرخواست و رسیدگی قضایی
با توجه به تجهیزات کشفشده از حسین پدران و اعترافات وی، کیفرخواست پرونده به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی، شروع به همکاری اطلاعاتی با دولت متخاصم آمریکا از طریق ارائه درخواست همکاری و اعلام تمایل به سرویس جاسوسی دولت آمریکا و چند عنوان اتهامی دیگر صادر میشود.
پرونده حسین پدران با رعایت موازین قانونی و با حضور وکیل وی مورد رسیدگی قرار گرفت.
پس از رسیدگی مفصل و اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر اینکه متهم دچار اختلالی که موجب فقدان قوه تمیز و اراده شود، نبوده است، دادگاه به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرد.
در رأی صادره آمده است: «آسیبهای وارده از سوی متهم به کشور، ناشی از جاسوسی و ارائه اطلاعات به سرویسهای دشمن، چنان گسترده و اسفبار بوده که منجر به شهادت و جانبازی تعدادی از رزمندگان شده است.»
در ادامه رأی آمده است: «با توجه به محتوای پرونده و گزارش ضابط دادگستری و تحقیقات معمول در مرجع قضایی و نیز نزد ضابط پرونده، مداقه و ارزیابی نسبت به ادله دیجیتال بهدستآمده از متهم و تصاویر مربوط به آن نیز در پرونده منعکس شده و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و در جلسه دادرسی و قبول اتهامها و نیز نزد ضابط، روشن شد نامبرده به طرق منعکس در پرونده مبادرت به ارائه اطلاعات حساس، طبقهبندیشده، سری و محرمانه نظامی به سرویس جاسوسی موساد و متعاقباً کسب عواید و منافع مالی کرده است.»
حسین پدران در نهایت به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد.
پس از رد فرجامخواهی وکیل متهم و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، حکم اعدام حسین پدران که با همکاری با دشمن صهیونیستی به کشور و مردم خیانت کرده بود، اجرا شد.