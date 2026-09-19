سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که اجرای صورتحساب الکترونیکی برای اصناف نیازمند فناوری پیچیده‌ای نیست، از امکان اجرای آن برای بسیاری از واحد‌های صنفی با استفاده از ابزار‌هایی که در حال حاضر در اختیار دارند خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درمورد اجرای صورتحساب الکترونیکی برای اصناف گفت: یک دستگاه کارت‌خوان برای صورتحساب اصناف کشور به منظور صورتحساب الکترونیک کفایت می‌کند. در نتیجه، زمانی که حوزه اصناف دستگاه کارت‌خوان خود را به عنوان پایانه فروش تعیین می‌کند برای ما صدور رسید دستگاه کارت‌خوان به منزله‌ی صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۳ است و زمانی که بسیاری از اصناف از این دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کنند به طور عملی به وظایف خود در آن حوزه عمل کرده‌اند.

موحدی بک‌نظر ادامه داد: صاحبان اصناف کشور برای ملحق شدن به این سیستم و ارسال صورتحساب الکترونیکی تکلیف دیگری ندارند و امکان دارد افرادی که در زنجیره اقتصادی و تولید و ارزش باشند و قصد انجام کاری را داشته باشند نیازمند این باشند که صورتحساب الکترونیکی نوع یک را ارسال کنند که در این صورت، صورتحساب الکترونیکی نوع یک ممکن است تا حدی، متفاوت از ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۳ باشد که توسط دستگاه کارت‌خوان در حال ارسال است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر، اغلب صاحبان اصناف، بازاریان و صاحبان مشاغل کشور بستر‌های الکترونیک لازم برای ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی نوع ۲ را دارند و بسیاری از اصناف، این مبنا و زیرساخت الکترونیک آن را دارند و لازم است که پایانه فروش آنها به سامانه مؤدیان متصل شود و در همان حین بتوانند اطلاعات را ارسال کنند. 

موحدی بک‌نظر گفت: زمانی که به طور مثال؛ از کشاورزی خریدی انجام می‌شود در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، همه فروشندگان به صدور صورتحساب نوع ۳و ۲ مکلف می‌شوند که صورتحساب الکترونیک را صادر کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های معتمد وجود دارند که در قالب یک برنامه امکان صدور صورتحساب الکترونیک را برای همه به وجود می‌آورند.

برچسب ها: صورتحساب الکترونیکی ، سامانه مودیان ، اصناف کشور
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