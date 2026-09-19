رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در ۲ محور مواصلاتی و انسداد یک محور غیرشریانی در محدوده استان البرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور شهریار ـ تهران نیز در حدفاصل شهریار تا شهر قدس، شاهد ترافیک سنگین هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از انسداد یک محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور طالقان ـ هشتگرد، در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند ـ آردهه، مسدود است.