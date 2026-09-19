کارشناسان فرانسوی معتقدند تنش‌های اخیر درباره ایران فقط یک بحران منطقه‌ای و سیاسی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی آن فراتر از خاورمیانه گسترش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر، پوشش خبری رسانه‌های مطرح فرانسوی از جمله شبکه‌های BFM Business که یک شبکه تلویزیونی و رادیویی تخصصی در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار در کشور فرانسه بوده و LCI که نخستین شبکه تلویزیونی خبررسانی ۲۴ ساعته در این کشور است، بر تحلیل ابعاد و پیامد‌های اقتصادی تنش‌های نظامی و سیاسی مرتبط با ایران متمرکز شده است. در شرایطی که توجه بین‌المللی عمدتاً معطوف به پیامد‌های نظامی و استراتژیک است، تحلیلگران اقتصادی در فرانسه هشدار می‌دهند تداوم و بحرانی‌تر شدن وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز، هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد آمریکا، فرانسه و کلیت بازار‌های انرژی در سطح جهان به همراه دارد.

شبکه خبری اقتصادی BFM Business در تحلیل‌های ویژه خود به اختلال در مسیر‌های تجاری دریایی، به‌ویژه در تنگه هرمز اشاره کرده است. این تنگه حیاتی که بخش قابل توجهی از نفت و گاز مایع (LNG) جهان از آن عبور می‌کند، شریان اصلی تأمین انرژی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

افزایش ریسک در خطوط کشتیرانی، افزایش چشمگیر نرخ بیمه‌های دریایی و تهدید‌های مستقیم علیه نفتکش‌ها در منطقه موجب شده قیمت هر بشکه نفت خام در بازار‌های بین‌المللی با جهش‌های ناگهانی مواجه شود. به گزارش کارشناسان این شبکه، این جهش در قیمت نفت، فشار تورمی جدیدی را بر کشور‌های مصرف‌کننده انرژی در اروپا و آسیا تحمیل و زنجیره تأمین جهانی را با کندی و نااطمینانی شدید مواجه کرده است.

شبکه LCI هم در برنامه‌های تحلیلی خود، تمرکز ویژه‌ای روی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این تنش‌ها برای ایالات متحده آمریکا داشته است. بر اساس گزارش‌های این شبکه، ابعاد اقتصادی زیر برای واشنگتن قابل بررسی است.

افزایش هزینه‌های نظامی و حضور منطقه‌ای: استقرار ناوگروه‌های رزمی، اعزام تجهیزات پدافندی، افزایش پرواز‌های شناسایی و گشت‌زنی دریایی در منطقه خلیج فارس، روزانه میلیون‌ها دلار بر بودجه دفاعی ایالات متحده می‌افزاید.

فشار بر تورم داخلی آمریکا: با وجود اینکه ایالات متحده یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز شیل است، بازار‌های انرژی به صورت یکپارچه و جهانی عمل می‌کنند. جهش قیمت جهانی نفت بلافاصله منجر به افزایش قیمت بنزین و سوخت در پمپ‌بنزین‌های آمریکا شده است. این موضوع نرخ تورم را بالا برده و توان خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش می‌دهد. در کنار ابعاد آمریکایی این بحران، شبکه‌های خبری فرانسه پیامد‌های مستقیم آن را بر اقتصاد ملی خود و اتحادیه اروپا بررسی کرده‌اند.

افزایش قیمت نفت و گاز در بازار‌های جهانی مستقیماً به سفره مصرف‌کنندگان اروپایی فشار می‌آورد. تورم بخش انرژی در فرانسه، قیمت بنزین را در پمپ‌بنزین‌ها افزایش داده و هزینه‌های حمل و نقل کالا و تولید صنایع را بالا برده است. کارشناسان BFM Business تأکید می‌کنند آسیب‌پذیری اروپا در برابر شوک‌های انرژی بالاست و هر گونه ناامنی در خلیج فارس می‌تواند به سرعت به کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی منجر شود.

کارشناسان فرانسوی معتقدند تنش‌های اخیر درباره ایران فقط یک بحران منطقه‌ای و سیاسی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی آن فراتر از خاورمیانه گسترش یافته است. از یک سو، ایالات متحده با هزینه‌های سنگین نظامی و خطر افزایش تورم داخلی مواجه است و از سوی دیگر، اقتصاد جهانی و اروپایی به دلیل وابستگی به امنیت خطوط انتقال انرژی، تحت فشار‌های شدید معیشتی و صنعتی قرار دارند. ادامه این روند می‌تواند تعادل اقتصادی را در سطح بین‌المللی بیش از پیش برهم بزند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تنگه هرمز ، جنگ آمریکا و ایران
خبرهای مرتبط
عبور کابل‌های داده از تنگه هرمز مشروط به موافقت ایران شد
لوپن: ترامپ با جنگ علیه ایران در سراسر کره زمین آتش به پا می‌کند
هشدار سازمان تجارت جهانی درباره پیامد‌های بسته ماندن آبراه‌های حیاتی برای کشور‌های سراسر جهان
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدیدی رسید
موج گسترده نگاه منفی اروپایی‌ها به رئیس‌جمهور آمریکا
اختلال در مسیرهای راهبردی انرژی + فیلم
اروپا ۹۰ میلیارد یورو اضافی برای واردات انرژی هزینه کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کارت‌پستال انصارالله برای پالایشگاه‌های اروپا
مردانی که دوست دارند پلنگ شوند!/ چرا یک مرد ۳۰۰ عمل زیبایی انجام می‌دهد؟
چگونه امام عسکری(ع) شیعیان را برای بحران‌های آینده آماده کردند؟
پادشاهی که از رعد و برق می‌ترسید
دفن تلفات پشت رکن چهارم دموکراسی
خدا برای مجازات این افراد ۵ بار قسم سنگین خورده
آخرین اخبار
خدا برای مجازات این افراد ۵ بار قسم سنگین خورده
دفن تلفات پشت رکن چهارم دموکراسی
پادشاهی که از رعد و برق می‌ترسید
چگونه امام عسکری(ع) شیعیان را برای بحران‌های آینده آماده کردند؟
مردانی که دوست دارند پلنگ شوند!/ چرا یک مرد ۳۰۰ عمل زیبایی انجام می‌دهد؟
کارت‌پستال انصارالله برای پالایشگاه‌های اروپا
نگاه آمریکا به نقش منطقه‌ای ترکیه پس از خروج از آن
مغز چگونه ساخته می‌شود؟
شربت گل گاوزبان؛ نوشیدنی خوشرنگی که با لیمو تغییر رنگ می‌دهد
درست بخوانید؛ آمریکا همیشه غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد!
تقلیل معیار ازدواج به قد و مدل ماشین؛ خسارت خاموش شوهای دیتینگ
از خط زرد تا خط خاکستری؛ ترفند اسرائیل برای ماندن در جنوب لبنان
هشدار کهنه‌سربازان به ترامپ
رمزگشایی از یک مشکل رایج اجتماع؛ چرا یکدیگر را به آسانی قضاوت می‌کنیم؟
کانادا-اروپا؛ طردشده‌ها در آغوش هم
اگر می‌خواهی خدا یاری‌ات کند، اول این کار را بکن
اثبات جهانی جنایت آمریکایی
فحش‌های قبله عالم به مترجم فرانسوی
انرژی هسته‌های انسانی
سندی قرآنی در حقانیت امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س)