باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر، پوشش خبری رسانه‌های مطرح فرانسوی از جمله شبکه‌های BFM Business که یک شبکه تلویزیونی و رادیویی تخصصی در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار در کشور فرانسه بوده و LCI که نخستین شبکه تلویزیونی خبررسانی ۲۴ ساعته در این کشور است، بر تحلیل ابعاد و پیامد‌های اقتصادی تنش‌های نظامی و سیاسی مرتبط با ایران متمرکز شده است. در شرایطی که توجه بین‌المللی عمدتاً معطوف به پیامد‌های نظامی و استراتژیک است، تحلیلگران اقتصادی در فرانسه هشدار می‌دهند تداوم و بحرانی‌تر شدن وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز، هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد آمریکا، فرانسه و کلیت بازار‌های انرژی در سطح جهان به همراه دارد.

شبکه خبری اقتصادی BFM Business در تحلیل‌های ویژه خود به اختلال در مسیر‌های تجاری دریایی، به‌ویژه در تنگه هرمز اشاره کرده است. این تنگه حیاتی که بخش قابل توجهی از نفت و گاز مایع (LNG) جهان از آن عبور می‌کند، شریان اصلی تأمین انرژی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

افزایش ریسک در خطوط کشتیرانی، افزایش چشمگیر نرخ بیمه‌های دریایی و تهدید‌های مستقیم علیه نفتکش‌ها در منطقه موجب شده قیمت هر بشکه نفت خام در بازار‌های بین‌المللی با جهش‌های ناگهانی مواجه شود. به گزارش کارشناسان این شبکه، این جهش در قیمت نفت، فشار تورمی جدیدی را بر کشور‌های مصرف‌کننده انرژی در اروپا و آسیا تحمیل و زنجیره تأمین جهانی را با کندی و نااطمینانی شدید مواجه کرده است.

شبکه LCI هم در برنامه‌های تحلیلی خود، تمرکز ویژه‌ای روی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این تنش‌ها برای ایالات متحده آمریکا داشته است. بر اساس گزارش‌های این شبکه، ابعاد اقتصادی زیر برای واشنگتن قابل بررسی است.

افزایش هزینه‌های نظامی و حضور منطقه‌ای: استقرار ناوگروه‌های رزمی، اعزام تجهیزات پدافندی، افزایش پرواز‌های شناسایی و گشت‌زنی دریایی در منطقه خلیج فارس، روزانه میلیون‌ها دلار بر بودجه دفاعی ایالات متحده می‌افزاید.

فشار بر تورم داخلی آمریکا: با وجود اینکه ایالات متحده یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز شیل است، بازار‌های انرژی به صورت یکپارچه و جهانی عمل می‌کنند. جهش قیمت جهانی نفت بلافاصله منجر به افزایش قیمت بنزین و سوخت در پمپ‌بنزین‌های آمریکا شده است. این موضوع نرخ تورم را بالا برده و توان خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش می‌دهد. در کنار ابعاد آمریکایی این بحران، شبکه‌های خبری فرانسه پیامد‌های مستقیم آن را بر اقتصاد ملی خود و اتحادیه اروپا بررسی کرده‌اند.

افزایش قیمت نفت و گاز در بازار‌های جهانی مستقیماً به سفره مصرف‌کنندگان اروپایی فشار می‌آورد. تورم بخش انرژی در فرانسه، قیمت بنزین را در پمپ‌بنزین‌ها افزایش داده و هزینه‌های حمل و نقل کالا و تولید صنایع را بالا برده است. کارشناسان BFM Business تأکید می‌کنند آسیب‌پذیری اروپا در برابر شوک‌های انرژی بالاست و هر گونه ناامنی در خلیج فارس می‌تواند به سرعت به کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی منجر شود.

کارشناسان فرانسوی معتقدند تنش‌های اخیر درباره ایران فقط یک بحران منطقه‌ای و سیاسی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی آن فراتر از خاورمیانه گسترش یافته است. از یک سو، ایالات متحده با هزینه‌های سنگین نظامی و خطر افزایش تورم داخلی مواجه است و از سوی دیگر، اقتصاد جهانی و اروپایی به دلیل وابستگی به امنیت خطوط انتقال انرژی، تحت فشار‌های شدید معیشتی و صنعتی قرار دارند. ادامه این روند می‌تواند تعادل اقتصادی را در سطح بین‌المللی بیش از پیش برهم بزند.

منبع: روزنامه قدس