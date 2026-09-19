باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اتحادیه برق کوبا اعلام کرد شبکه برق سراسری این کشور به‌طور کامل از کار افتاده و عملیات بازگرداندن آن آغاز شده است.

این حادثه تازه‌ترین مورد از خاموشی‌های گسترده در کوبا طی سال جاری به دلیل تحریم‌های گسترده آمریکا علیه این کشور است؛ بحرانی که فرسودگی نیروگاه‌های حرارتی، کمبود سوخت و کاهش ظرفیت تولید برق را تشدید کرده است.

در هفته‌های اخیر برخی مناطق هاوانا نیز با قطعی‌های بیش از ۳۰ ساعت مواجه شده‌اند. دولت کوبا کمبود سوخت و محدودیت‌های آمریکا را از عوامل تشدید بحران می‌داند، در حالی که واشنگتن مشکلات را به سیاست‌های دولت کوبا نسبت می‌دهد!

منبع: آناتولی