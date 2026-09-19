باشگاه خبرنگاران جوان - MQ-۹ و هرمس ۹۰۰ از مهم‌ترین پهپاد‌های به‌کارگرفته‌شده در جنگ رمضان بودند؛ پرنده‌هایی با توان ماندگاری بالا و تجهیزات شناسایی و تهاجمی که برای اجرای مأموریت‌های مختلف بر فراز ایران به کار گرفته شدند.

در مقابل، شبکه پدافند هوایی ایران با ترکیبی از سامانه‌های فعال و غیرفعال به مقابله با این پرنده‌ها پرداخت؛ از رادار و رهگیری الکترومغناطیسی تا سامانه‌های اپتیکی و حرارتی که امکان کشف هدف بدون انتشار سیگنال راداری را فراهم می‌کنند.