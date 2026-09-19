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از MQ-۹ تا هرمس؛ آسمان ایران گورستان پهپاد‌های متجاوز شد + فیلم

در جریان جنگ رمضان، بیش از ۱۷۰ پهپاد شناسایی و تهاجمی سرنگون شدند؛ از MQ-۹ آمریکایی و هرمس ۹۰۰ اسرائیلی تا دیگر پرنده‌های بدون سرنشین که در برابر شبکه پدافندی ایران قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - MQ-۹ و هرمس ۹۰۰ از مهم‌ترین پهپاد‌های به‌کارگرفته‌شده در جنگ رمضان بودند؛ پرنده‌هایی با توان ماندگاری بالا و تجهیزات شناسایی و تهاجمی که برای اجرای مأموریت‌های مختلف بر فراز ایران به کار گرفته شدند.

در مقابل، شبکه پدافند هوایی ایران با ترکیبی از سامانه‌های فعال و غیرفعال به مقابله با این پرنده‌ها پرداخت؛ از رادار و رهگیری الکترومغناطیسی تا سامانه‌های اپتیکی و حرارتی که امکان کشف هدف بدون انتشار سیگنال راداری را فراهم می‌کنند.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
باید پایگاه های پهپاد دشمن را با موشک های قاره پیما با خاک یکسان کنید موشک های ما باید روی متجاوزان قفل باشد
در کمتر از شیش دقیقه کل متجاوزین را باید به درک واصل کرد
ضعف پدافند قابل قبول نیست برای ایران
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