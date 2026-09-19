باشگاه خبرنگاران جوان - MQ-۹ و هرمس ۹۰۰ از مهمترین پهپادهای بهکارگرفتهشده در جنگ رمضان بودند؛ پرندههایی با توان ماندگاری بالا و تجهیزات شناسایی و تهاجمی که برای اجرای مأموریتهای مختلف بر فراز ایران به کار گرفته شدند.
در مقابل، شبکه پدافند هوایی ایران با ترکیبی از سامانههای فعال و غیرفعال به مقابله با این پرندهها پرداخت؛ از رادار و رهگیری الکترومغناطیسی تا سامانههای اپتیکی و حرارتی که امکان کشف هدف بدون انتشار سیگنال راداری را فراهم میکنند.
در کمتر از شیش دقیقه کل متجاوزین را باید به درک واصل کرد
ضعف پدافند قابل قبول نیست برای ایران