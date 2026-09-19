باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - محمدحسین رحمانی خلیلیمعاون برنامهریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به ثبت اطلاعات مربوط به اقدامات انجامشده در پرونده خانوارهای آسیبدیده اظهار کرد: همزمان با انجام اقدامات حمایتی و بازسازی، اطلاعات مربوط به خدمات ارائهشده نیز به پرونده افراد اضافه میشود و مشخص خواهد بود که هر فرد چه میزان تسهیلات یا کمک دریافت کرده است.
وی افزود: در حوزه تأمین لوازم معیشتی مردم نیز نهادهای انقلابی پای کار آمدهاند و بنیاد مستضعفان و سه مجموعه اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سراسر کشور تقسیم کار کردهاند تا با راهبری بنیاد مسکن، تسهیلات و کمکهای بلاعوض مورد نیاز برای تأمین لوازم معیشتی خانوارهای آسیبدیده در اختیار آنها قرار گیرد.
راهاندازی سامانه ۴۰۱۰۰ برای پیگیری وضعیت پروندهها
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی به خانوارهای آسیبدیده گفت: فردی که در جریان جنگ آسیب میبیند، ممکن است در مدت کوتاهی بخش زیادی از زندگی و امکانات خود را از دست بدهد و طبیعی است که بخواهد در جریان اقداماتی که برای او انجام میشود قرار بگیرد.
رحمانی خلیلی ادامه داد: افراد میخواهند بدانند چه اطلاعاتی از آنها ثبت شده، پروندهشان در چه مرحلهای قرار دارد، آیا پرونده تأیید شده یا خیر و آیا به بانک معرفی شدهاند یا هنوز این مرحله انجام نشده است؛ به همین دلیل تلاش کردیم روشهای مختلف و در عین حال سادهای را برای پیگیری پروندهها در اختیار مردم قرار دهیم.
وی افزود: یکی از این روشها سامانه تلفنی ۴۰۱۰۰ است که از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ فعال است و همکاران حوزه بازسازی بنیاد مسکن در استانهای مختلف پاسخگوی مردم هستند.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن تصریح کرد: تماسگیرندگان از هر استان، مستقیماً به حوزه بازسازی همان استان متصل میشوند و میتوانند با استفاده از کد ملی، وضعیت پرونده خود را پیگیری کنند.
رحمانی خلیلی گفت: این سامانه توانسته فرآیند شناسایی و پیگیری خسارتها را سریعتر و دقیقتر کند و بنیاد مسکن نیز به صورت مستمر عملکرد سامانه و نحوه پاسخگویی همکاران را رصد میکند.
امکان پیگیری پرونده از طریق پیامرسان بله
وی از فراهم شدن امکان دیگری برای پیگیری وضعیت پروندهها خبر داد و اظهار کرد: در پیامرسان «بله» نیز در بخش خدمات، کاربران میتوانند ربات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را انتخاب کنند.
رحمانی خلیلی افزود: پس از ورود به این بخش، فرد میتواند استان و شهرستان مربوطه را انتخاب کرده و با وارد کردن کد ملی، آخرین وضعیت پرونده خود را مشاهده کند.
وی ادامه داد: این سامانه به صورت سیستمی به سامانه پایش بنیاد مسکن متصل شده است و اطلاعات موجود در سامانه پایش بهروزرسانی میشود؛ بنابراین افراد میتوانند آخرین وضعیت پرونده خود را از طریق پیامرسان بله نیز پیگیری کنند.
استفاده از فناوری برای افزایش سرعت بازسازی
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن با تأکید بر اینکه استفاده از فناوری تنها به انتقال فرآیندهای موجود به سامانههای الکترونیکی محدود نمیشود، گفت: تلاش کردهایم میان اقدامات اجرایی و ظرفیتهای حوزه فناوری همافزایی ایجاد کنیم.
رحمانی خلیلی افزود: استفاده از فناوریهای جدید از جمله هوش مصنوعی و سایر ابزارهای نوین میتواند به ایجاد یک همجوشی و همافزایی میان فرآیندهای اجرایی و فناوری کمک کند تا در ادامه مسیر، سرعت و دقت عملیات بازسازی افزایش یابد.
وی تأکید کرد: بنیاد مسکن تا تکمیل آخرین واحد مسکونی و تحویل آن به خانوارهای آسیبدیده، در کنار مردم خواهد بود و فرآیند بازسازی را تا پایان دنبال میکند.