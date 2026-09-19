باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمود رضایی کوچی در نشست خبری با اشاره به اهمیت انعکاس فعالیتها و اقدامات انجامشده در استان فارس گفت: بازتاب اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای استان و دستگاههای اجرایی میتواند در ایجاد امید و تلطیف فضای عمومی جامعه مؤثر باشد و از تلاش رسانهها و روابط عمومیها در این زمینه قدردانی میکنم.
او در تشریح برنامههای پیشرو در استان فارس اظهار کرد: امروز دو رویداد مهم در شهر شیراز در حال برگزاری است که یکی از آنها به اقتصاد گردشگری شهری و دیگری به خدمات شهری اختصاص دارد.
رضایی کوچی با اشاره به برگزاری رویداد «اقتصاد شهری» با محوریت مفهوم «کاروانسرا» افزود: کاروانسرا در گذشته مکانی برای عبور و مرور، تعامل و تبادل اطلاعات و تجربه بود و امروز میتوان همین مفهوم را با ادبیات و فناوریهای جدید بازتعریف کرد؛ به گونهای که نمایشگاهها از محلی صرفاً برای عرضه محصولات، به بستری برای گفتوگو، انتقال تجربه، معرفی ظرفیتها، توسعه فناوری و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی تبدیل شوند.
او با بیان اینکه اقتصاد هر کشور برآیند اقتصاد مناطق و جغرافیای مختلف آن است، گفت: اقتصاد استان نیز مجموعهای از اقتصاد شهرها و مناطق مختلف آن است. استان فارس حدود ۱۳۰ شهر و ۳۷ شهرستان دارد و بسیاری از این شهرستانها از ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری ویژهای برخوردارند.
معاون عمرانی استانداری فارس افزود: گردشگری در فارس تنها به یک حوزه محدود نمیشود و ظرفیتهایی همچون گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی، مذهبی، سلامت و آیینی در شهرها و مناطق مختلف استان وجود دارد. به همین دلیل، اقتصاد گردشگری میتواند یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی استان باشد.
رضایی کوچی با اشاره به سند توسعه گردشگری استان فارس اظهار کرد: گردشگری از اولویتهای مهم استان قرار گرفته و بر همین اساس سند توسعه گردشگری فارس نیز تدوین شده است. در این سند ظرفیتهای مختلف گردشگری استان، از گردشگری تاریخی و فرهنگی گرفته تا مذهبی، سلامت و طبیعی، مورد توجه قرار گرفته است.
او با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان گفت: شهرهایی مانند پاسارگاد و مرودشت از پیشینهای چند هزار ساله برخوردارند و چهرههایی همچون حافظ، سعدی و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب فارس دارای شهرت جهانی هستند. مجموعههای تاریخی دوره زندیه در شیراز، تالابها، آبشارها، دریاچهها، چشمههای آب گرم، گنبدهای نمکی، جنگلها و دیگر جاذبههای طبیعی نیز ظرفیتهای مهم گردشگری استان به شمار میروند.
رضایی کوچی ادامه داد: همچنین سبک زندگی و فرهنگ اقوام مختلف از جمله لرها و قشقاییها، ظرفیت ارزشمندی برای گردشگری فرهنگی است. در حوزه گردشگری سلامت نیز شیراز به دلیل برخورداری از مراکز درمانی و تخصصی، در سطح ملی و منطقهای شناخته شده است و در حوزه گردشگری مذهبی نیز وجود حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و مراکز مذهبی استان ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرده است.
شناسایی ظرفیت گردشگری ۲۲ شهر فارس
او با اشاره به شکلگیری ایده ایجاد یک برند مشترک برای اقتصاد گردشگری شهرهای فارس گفت: اگر ظرفیتهای گردشگری شهرهای مختلف به صورت منفرد وجود داشته باشند، میتوان آنها را در قالب یک مجموعه و یک برند استانی معرفی کرد تا علاوه بر سطح استان، در سطح ملی نیز شناخته شوند.
رضایی کوچی افزود: در گام نخست ظرفیتهای گردشگری ۲۲ شهر شناسایی شده و در مراحل بعدی شهرهای بیشتری نیز به این زنجیره اضافه خواهند شد. هدف این است که ظرفیت شاخص هر شهر شناسایی، برندسازی و در قالب یک رویداد معرفی شود.
او از شهرهایی همچون آباده، پاسارگاد، مرودشت، کازرون، استهبان، ایج، نیریز، صیدان، مشکان، جهرم، داراب، لار، مهر، سروستان، خرامه، زنیان، شیراز، فیروزآباد، میمند و اوز به عنوان بخشی از شهرهای مورد توجه در این مرحله نام برد.
رضایی کوچی با تشریح مفهوم «کاروانسرا» در این طرح گفت: کاروانسرا در اینجا صرفاً یک مکان فیزیکی نیست، بلکه مفهومی برای ایجاد شبکهای از رویدادها، نمایشگاهها، دیدارها، انتقال تجربه و تبادل اطلاعات است که میتواند هم به شکل حضوری و هم با استفاده از ظرفیتهای مجازی و فناوریهای جدید دنبال شود.
او تأکید کرد: رویکرد ما عبور از نمایشگاهمحوری صرف است. نمیخواهیم نمایشگاه تنها محلی باشد که عدهای محصول یا ظرفیت خود را ارائه کنند و عدهای دیگر آن را ببینند و خارج شوند؛ بلکه هدف این است که نمایشگاه به بستری برای گفتوگو، تعامل، تبادل تجربه، سرمایهگذاری و ایجاد بازار تبدیل شود.
رضایی کوچی با اشاره به برنامه برگزاری رویدادهای ماهانه اظهار کرد: بر اساس برنامه عملیاتی، در طول سال ۱۲ نمایشگاه و رویداد در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد و در هر رویداد، همه شهرهای عضو این زنجیره حضور خواهند داشت.
او افزود: نخستین برنامه از شهر شیراز آغاز میشود و در ادامه شهرهایی مانند مرودشت با محوریت میراث و تمدن فارس، پاسارگاد با محوریت تاریخ و هویت ایرانی، کازرون با محوریت طبیعت و فرهنگ، فیروزآباد با محوریت تمدن ساسانی و جهرم با محوریت باغ و کشاورزی، میزبان رویدادهای این زنجیره خواهند بود.
رضایی کوچی گفت: در این مدل، برگزاری نمایشگاه در یک شهر به معنای معرفی صرف ظرفیت همان شهر نیست، بلکه همه ظرفیتهای استان فارس در آن رویداد حضور خواهند داشت؛ بنابراین وقتی مخاطب از یک نمایشگاه در جهرم یا پاسارگاد بازدید میکند، در واقع با مجموعهای از ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی استان فارس آشنا میشود.
او با اشاره به سایر محورهای در نظر گرفته شده گفت: استهبان با محوریت انجیر، داراب با محوریت طبیعت جنوب شرق فارس، نیریز با محوریت طبیعت، لار با محوریت گردشگری جنوب فارس، آباده با محوریت صنایع دستی و دیگر شهرها نیز بر اساس ظرفیتهای شاخص خود در این زنجیره قرار میگیرند. در شیراز نیز رویدادی جامع و ترکیبی از ظرفیتهای شهرهای مختلف استان برگزار خواهد شد.
هدفگذاری برای افزایش سرمایهگذاری و اشتغال
رضایی کوچی با اشاره به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت این طرح اظهار کرد: در سال نخست، شناسایی ظرفیتهای شهرها، برگزاری رویدادهای ماهانه، حضور در نمایشگاههای استانی و شناسایی سرمایهگذاران و تدوین بستههای سرمایهگذاری در دستور کار قرار دارد.
او ادامه داد: در برنامه میانمدت و پس از چند سال، هدف این است که این رویدادها به افزایش سهم گردشگری در اقتصاد استان و ارتقای شاخصهای اقتصادی فارس منجر شود.
معاون عمرانی استانداری فارس افزود: هدف نهایی این است که رویدادهای ماهانه شهرها به صورت مستمر برگزار و در تقویم رسمی گردشگری ثبت شوند. تکرار سالانه این رویدادها میتواند موجب انتقال تجربه، استفاده از فناوریهای جدید و شکلگیری یک حرکت مستمر برای رونق اقتصاد گردشگری شود و در نهایت به ایجاد کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری و اشتغال در شهرهای مختلف استان کمک کند.
نمایشگاه خدمات شهری؛ فرصتی برای انتقال تجربه و توسعه همکاریها
رضایی کوچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه خدمات شهری در شیراز گفت: یکی از وظایف اصلی شهرداریها ارائه خدمات شهری است و در همین راستا قرار است با حضور شهرداران و مدیران شهری سراسر کشور، یک رویداد نمایشگاهی در شیراز برگزار شود.
او، نمایشگاهها را بستری برای تبادل تجربه، معرفی فناوریها، توسعه همکاریهای بینشهری و ایجاد بازار برای بخش خصوصی دانست و گفت: در گذشته شهرداریها عمدتاً مصرفکننده خدمات و تجهیزات بودند، اما امروز شهرداریها دارای تیمهای فنی، مهندسی و علمی هستند و خود به یکی از منابع تولید ایده، فناوری و روشهای جدید ارائه خدمات شهری تبدیل شدهاند.
رضایی کوچی ادامه داد: تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاههای سنتی خدمات شهری این است که در کنار شرکتهای تولیدکننده ماشینآلات و تجهیزات شهری، خود شهرداریها نیز میتوانند فناوریها، محصولات و تجربیات خود را ارائه کنند.
او با اشاره به ظرفیتهای استان فارس در حوزه مدیریت شهری افزود: در حوزههایی مانند پسماند، حملونقل، هوشمندسازی، فضای سبز، ایمنی و خدمات شهری، ظرفیتهای ارزشمندی در شهرهای مختلف استان وجود دارد. این نمایشگاه میتواند زمینه ارتباط میان شهرداریها، شرکتهای تولیدی، شرکتهای خدماتی و مجموعههای دانشبنیان را فراهم کند.
معاون عمرانی استانداری فارس، همچنین انعقاد تفاهمنامهها، قراردادها و همکاریهای اقتصادی میان شهرداریها و بخش خصوصی را از دیگر فرصتهای این رویداد دانست و گفت: حجم اقتصاد شهری قابل توجه است و ظرفیت مالی و اقتصادی موجود در شهرداریها میتواند در توسعه شهرها و استان مورد استفاده قرار گیرد.
ضرورت تقویت فضای گفتوگو میان شهرها
رضایی کوچی با تأکید بر اهمیت گفتوگو میان مدیران و شهرهای مختلف اظهار کرد: در کنار مباحث عمرانی، اقتصادی و فنی، باید برای حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی سایر موضوعات مرتبط نیز فضای گفتوگو ایجاد شود.
او گفت: یکی از مسائل موجود این است که مجموعههای مدیریتی و اقتصادی شهرها گاهی شناخت و ارتباط کافی با یکدیگر ندارند. برگزاری چنین رویدادهایی میتواند فرصتی برای نزدیکتر شدن مدیران، انتقال تجربه و شکلگیری همکاریهای مشترک باشد.
رضایی کوچی تأکید کرد: هدف این است که کنار هم بودن شهرها صرفاً به معنای حضور فیزیکی در یک مکان نباشد، بلکه به ایجاد ارتباط، تعامل، اعتماد متقابل و شکلگیری فضای گفتوگو میان مدیران و فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شود.