وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به پیام و اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه واکنش نشان داد و از وی خواست که به ریختن اشک تمساح پایان دهد.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه نوشت: «یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتلعام شدند. پاریس کمتر از یکدهم آنها را رسماً ثبت کرده است ولی همچنان از هرگونه عذرخواهی بابت جنایتهای استعماری خود خودداری میکند.»
عراقچی در واکنش به اظهارات مداخلهجویانه همتای فرانسویاش ادامه داد: «اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانشآموز ما را قتلعام کرد، گویای همه چیز است.»