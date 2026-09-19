وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به پیام و اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه واکنش نشان داد و از وی خواست که به ریختن اشک تمساح پایان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه نوشت: «یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتل‌عام شدند. پاریس کمتر از یک‌دهم آنها را رسماً ثبت کرده است ولی همچنان از هرگونه عذرخواهی بابت جنایت‌های استعماری خود خودداری می‌کند.»

عراقچی در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه همتای فرانسوی‌اش ادامه داد: «اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانش‌آموز ما را قتل‌عام کرد، گویای همه چیز است.»

برچسب ها: عباس عراقچی ، وزیر خارجه فراسه
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
روابط ایران و چین با اراده رهبران دو طرف در سطح راهبردی هدایت می‌شود
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فیدان درباره تحولات منطقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
آفرین. کوبنده صحبت کنید و برق آسا بر سر دشمن فرود آیید
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
کوبنده بود؟
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۱۱:۵۱ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
دمت گرم آقای عراقچی ، لطفا همواره مواضع محکم شفاف و در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران اتخاذ بفرمائید ، ممنون .
۳
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند مطیع قانون
۱۴:۴۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
خیلی قشنگ جوابشو داد واقعا دمش گرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
اول بگوئید وزیر فرانسوی چه غلطی کرده
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
اول بگوئید چه غلطی کرده
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
براوو
۲
۸
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۹ شهریور
همان همیشگی؛ قانون پایستگی تحریم‌ها علیه ایران
تشریح دستاورد‌های اجلاس بریکس از سوی رئیس‌جمهور/ تأکید بر تأمین کالا‌های اساسی و بهبود معیشت مردم
سردار شکارچی: ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران است
اگر قوه قضاییه یا دولت برای مقابله با نفوذ لایحه می‌دادند، بسیار بهتر بود
یمن و خلأ راهبردی سوریه/ آیا مرکز ثقل محور مقاومت از خشکی به دریا منتقل می‌شود؟
دوگانه‌ جنگ یا مذاکره واقعی نیست/ تا محقق نشدن شروط ایران، تنگه هرمز باز نخواهد شد
به دستگاه‌های خدمات‌رسان نگاه سیاسی نداشته باشیم/ شهرداری تهران نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت دارد
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار نمایندگان مجلس
آخرین اخبار
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار نمایندگان مجلس
دوگانه‌ جنگ یا مذاکره واقعی نیست/ تا محقق نشدن شروط ایران، تنگه هرمز باز نخواهد شد
به دستگاه‌های خدمات‌رسان نگاه سیاسی نداشته باشیم/ شهرداری تهران نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت دارد
یمن و خلأ راهبردی سوریه/ آیا مرکز ثقل محور مقاومت از خشکی به دریا منتقل می‌شود؟
همان همیشگی؛ قانون پایستگی تحریم‌ها علیه ایران
اگر قوه قضاییه یا دولت برای مقابله با نفوذ لایحه می‌دادند، بسیار بهتر بود
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۹ شهریور
تشریح دستاورد‌های اجلاس بریکس از سوی رئیس‌جمهور/ تأکید بر تأمین کالا‌های اساسی و بهبود معیشت مردم
سردار شکارچی: ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران است
رئیس‌جمهور؛ شنونده همه دیدگاه‌ها/ رقبا نیز می‌توانند در حل مسائل کشور نقش داشته باشند
بقائی: نقض تفاهم به بهانه حمله به سه کشتی، سناریویی از پیش طراحی‌شده بود
عبور کابل‌های داده از تنگه هرمز مشروط به موافقت ایران شد
سرلشکر رضایی: آماده‌تر از گذشته هستیم؛ شروطمان را به میانجیگران اعلام کرده‌ایم
پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به اتهام‌های بی‌اساس سخنگوی کاخ سفید علیه ایران
عراقچی: در خاورمیانه امنیت پایدار نمی‌تواند از بیرون منطقه دیکته شود
سردار ابن‌الرضا: زحمات شهید شمخانی در حوزه دفاعی ثمر داده است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
ابطحی: آمریکا و اسرائیل مجبورند مسئله قدرت موشکی ایران را بپذیرند