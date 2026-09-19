شبکه‌ ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد که حملات ایران به چند پایگاه آمریکا در غرب آسیا خسارت گسترده‌ای وارد کرده و صد‌ها ساختمان و تأسیسات آسیب دیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس گزارش شبکه‌ای‌بی‌سی نیوز، حملات ایران در جریان جنگی که آمریکا بیش از شش ماه پیش آغاز کرد، خسارت قابل‌توجهی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا وارد کرده است.

بنابر این گزارش، تصاویر و ویدئو‌های بررسی‌شده، ساختمان‌های آسیب‌دیده و دست‌کم یک هواپیما را در سه پایگاه آمریکا در کویت و یک پایگاه در عربستان سعودی که میزبان تجهیزات آمریکایی است، نشان می‌دهد. برخی از این تأسیسات تخلیه شده‌اند.

در یکی از تصاویر، یک فروند هواپیمای شناسایی و هشدار زودهنگام «ئی-۳ سنتری» که ارزش آن حدود ۲۷۰ میلیون دلار اعلام شده، پس از آسیب‌دیدن در اواخر مارس در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان دیده می‌شود.

یک مقام ارشد نظامی آمریکا که به شرط ناشناس ماندن با‌ ای‌بی‌سی گفت‌و‌گو کرده، اعلام کرد برخی از این پایگاه‌ها «به‌طور جبران‌ناپذیری آسیب دیده‌اند» و بازسازی آنها در صورت تصمیم به انجام این کار ممکن است دهه‌ها طول بکشد.

این مقام همچنین پنتاگون را به کمبود شفافیت متهم کرد و گفت حملات پهپادی و موشک‌های بالستیک همچنان به‌صورت روزانه پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار می‌دهند.

گزارش بازرس کل پنتاگون که روز دوشنبه منتشر شد نیز از آسیب‌دیدن «صد‌ها ساختمان و سازه» خبر داده است. برآورد این نهاد، هزینه جنگ را حدود ۳۳ میلیارد دلار اعلام می‌کند، در حالی که دفتر غیرحزبی بودجه کنگره هزینه آن را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.

وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده است از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، ۱۸ نظامی آمریکایی کشته و ۸۲۴ نفر زخمی شده‌اند. مرگبارترین حمله در روز دوم جنگ در بندر شویبه کویت رخ داد که طی آن شش سرباز آمریکایی کشته شدند.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا حفاظت از نیرو‌های آمریکایی را یکی از اولویت‌های اصلی دانسته، اما اذعان کرده است که برخی تسلیحات ایرانی توانسته‌اند از سامانه‌های دفاعی عبور کنند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پنتاگون ، پایگاه های آمریکا
خبرهای مرتبط
اعتراف رسانه اسرائیلی به شکست راهبردی آمریکا در جنگ علیه ایران
تصاویر جدید از خسارات حملات ایران به تجهیزات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه
ادعای پنتاگون: هزینه عملیات ایران به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
عجب عکس خوشکلی ان شاء الله همیشه از این تصاویر ببینیم. ماشاء الله ایران قهرمان
۰
۰
پاسخ دادن
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم
ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» در آمریکا خبر داد
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
آخرین اخبار
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
پشت پرده آمار تلفات آمریکا؛ ۲۲ کشته، اما پنتاگون فقط ۱۸ نفر را اعلام کرده است
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
پکن: با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفیم
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم
ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» در آمریکا خبر داد
انصارالله از حمله به اهداف «حساس» در ریاض خبر داد
کیم جونگ اون خواستار استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در تسلیحات کره شمالی شد
محسن رضایی: تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت
ضبط کارت خبرنگاران «سی‌ان‌ان» و «ام‌اس‌ناو» پس از ممنوعیت ورود به کاخ سفید
رئیس یونیفل بر انتقال مسئولیت‌ها پیش از خروج از خاک لبنان تأکید کرد
پروازهای فرودگاه ملک خالد ریاض متوقف شد
انفجار در دیرالزور سوریه جان ۱۱ نفر را گرفت
مشاهده شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض
بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی درباره دیدار روبیو با وزیر خارجه این کشور
شهادت سه فلسطینی دیگر در نوار غزه/ فرزند مدیرکل وزارت بهداشت غزه در میان شهدا
حمله روسیه به یک کشتی باری و یک نفتکش ارتش اوکراین
توقف فعالیت فرودگاه لوکزامبورگ به‌ دلیل مشاهده پهپادها
لهستان عملیات پیشگیرانه هوایی را آغاز کرد
شمار قربانیان حمله به مقر پلیس در پاکستان به ۳۱ نفر رسید