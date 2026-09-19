باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس گزارش شبکه‌ای‌بی‌سی نیوز، حملات ایران در جریان جنگی که آمریکا بیش از شش ماه پیش آغاز کرد، خسارت قابل‌توجهی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا وارد کرده است.

بنابر این گزارش، تصاویر و ویدئو‌های بررسی‌شده، ساختمان‌های آسیب‌دیده و دست‌کم یک هواپیما را در سه پایگاه آمریکا در کویت و یک پایگاه در عربستان سعودی که میزبان تجهیزات آمریکایی است، نشان می‌دهد. برخی از این تأسیسات تخلیه شده‌اند.

در یکی از تصاویر، یک فروند هواپیمای شناسایی و هشدار زودهنگام «ئی-۳ سنتری» که ارزش آن حدود ۲۷۰ میلیون دلار اعلام شده، پس از آسیب‌دیدن در اواخر مارس در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان دیده می‌شود.

یک مقام ارشد نظامی آمریکا که به شرط ناشناس ماندن با‌ ای‌بی‌سی گفت‌و‌گو کرده، اعلام کرد برخی از این پایگاه‌ها «به‌طور جبران‌ناپذیری آسیب دیده‌اند» و بازسازی آنها در صورت تصمیم به انجام این کار ممکن است دهه‌ها طول بکشد.

این مقام همچنین پنتاگون را به کمبود شفافیت متهم کرد و گفت حملات پهپادی و موشک‌های بالستیک همچنان به‌صورت روزانه پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار می‌دهند.

گزارش بازرس کل پنتاگون که روز دوشنبه منتشر شد نیز از آسیب‌دیدن «صد‌ها ساختمان و سازه» خبر داده است. برآورد این نهاد، هزینه جنگ را حدود ۳۳ میلیارد دلار اعلام می‌کند، در حالی که دفتر غیرحزبی بودجه کنگره هزینه آن را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.

وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده است از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، ۱۸ نظامی آمریکایی کشته و ۸۲۴ نفر زخمی شده‌اند. مرگبارترین حمله در روز دوم جنگ در بندر شویبه کویت رخ داد که طی آن شش سرباز آمریکایی کشته شدند.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا حفاظت از نیرو‌های آمریکایی را یکی از اولویت‌های اصلی دانسته، اما اذعان کرده است که برخی تسلیحات ایرانی توانسته‌اند از سامانه‌های دفاعی عبور کنند.

منبع: آناتولی