باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عظیمی قائممقام ساتبا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این گزاره که نیروگاههای تجدیدپذیر ناترازی را رفع میکنند، درست نیست؛ احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و تولید برق از این نیروگاهها میتواند به رفع بخشی از این ناترازی کمک کند.
او افزود: قسمت اعظم نیروگاههای نصبشده در کشور، نیروگاههای حرارتی هستند؛ نیروگاههای گازی، بخاری را داریم و بیش از ۵ درصد نیروگاههای کشور نیز تجدیدپذیر هستند.
قائممقام ساتبا ادامه داد: مجموعه این ظرفیتها میتواند به رفع ناترازی کمک کند، اما مهمترین موضوعی که ما باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، مدیریت سمت عرضه و تقاضا است. باید درست مصرف کردن و مدیریت مناسب سمت تقاضا را مورد توجه قرار دهیم.
عظیمی تصریح کرد: موضوع بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد، اصلاح ساختار اقتصاد برق است. متأسفانه این ساختار هنوز پس از گذشت سالیان دراز به نتیجه درستی نرسیده و باید اصلاح شود احداث بخش بخار نیروگاههای گازی موجود نیز از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد بیش از ۴ تا ۵ هزار مگاوات ظرفیت در این بخش وجود دارد که بدون صرف سوخت میتوانیم نیروگاههای سیکل ترکیبی را وارد مدار کنیم.
قائممقام ساتبا گفت: بحث ارتقای نیروگاههای موجود و افزایش بهرهوری برق نیز از موضوعات مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد موضوع مهم دیگری که باید بیش از پیش به آن توجه شود، اصلاح پست و خط در شبکه است. لازم است سرمایهگذاری مناسبی در این بخش نیز انجام دهیم تا بتوانیم تمام انرژی تولیدی نیروگاهها، چه نیروگاههای تجدیدپذیر و چه سایر نیروگاهها، را بهراحتی به شبکه برق متصل کنیم و در سراسر کشور توزیع شود.