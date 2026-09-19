فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: مرزبانان ایران و عراق در خط مقدم تامین امنیت پایدار قرار داشته و هماهنگی نزدیک میان این نیروها، نقش مهمی در پیشگیری از تهدیدات، مقابله با تردد‌های غیرمجاز، قاچاق و تحرکات مخرب ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حجت سفیدپوست روز شنبه در دیدار با فرمانده منطقه سوم مرزبانی کشور عراق در دروازه مرزی چذابه با قدردانی از تعامل، همکاری و حسن هم جواری مرزبانان منطقه سوم کشور عراق، این رویکرد را نشانه‌ای روشن از عمق روابط، اعتماد متقابل و پیوند برادرانه میان ۲ کشور دانست.

وی در ادامه با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ۲ ملت افزود: روابط ایران و کشور عراق فراتر از مناسبات رسمی و اداری بوده و ریشه در پیوند‌های عمیق مردمی دارد که همین قرابت، مسئولیت مشترک ۲ کشور را در حفظ امنیت و ثبات منطقه دوچندان می‌کند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با تاکید بر پیوستگی امنیتی ۲ کشور تصریح کرد: امنیت کشور عراق را امنیت کشور خود می‌دانیم و این امنیت به صورت مستقیم به یکدیگر وابسته و غیرقابل تفکیک است و هرگونه ناامنی در مرز‌های مشترک، تهدیدی برای هر ۲ ملت محسوب می‌شود که همواره تنها از مسیر همکاری صادقانه و مستمر می‌توان با آن مقابله کرد.

تاکید مرزبانان ایران و عراق بر توسعه تعاملات و امنیت مشترک مرزی

وی در بخشی دیگر از سخنان خود از دولت و مرزبانان عراق به دلیل برخورد شایسته، مسئولانه و مناسب با زائران عتبات عالیات و اربعین حسینی قدردانی کرد و گفت: این رفتار حرفه‌ای و همراه با کرامت، جلوه‌ای روشن از روحیه خدمت، برادری و احترام به زائران اهل بیت (ع) است که نقش مهمی در تسهیل تردد زوار و تقویت پیوند‌های مردمی ۲ کشور دارد.

سردار سفیدپوست تاکید کرد: ملت‌های بزرگ و ریشه دار ایران و عراق در بزنگاه‌های حساس در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این انسجام، پشتوانه‌ای محکم برای امنیت پایدار و آرامش منطقه و به واسطه آن امنیت مرز است.

همچنین در ادامه فرمانده منطقه سوم مرزبانی عراق نیز با قدردانی از استقبال و مهمان نوازی مرزبانان خوزستان از هیات عراقی، روابط ۲ کشور را راهبردی و مبتنی بر برادری توصیف کرد و گفت: امنیت مرز‌های ایران و عراق مکمل یکدیگر بوده و هرگونه تقویت همکاری‌های مرزی، به شکل مستقیم به ثبات، آرامش و امنیت هر ۲ کشور منجر می‌شود.

سرلشکر عبدالساده نیروز یاسین افزود: مرزبانی عراق آمادگی کامل دارد با تداوم تعاملات، تبادل تجربیات و هماهنگی‌های عملیاتی، همکاری‌های دوجانبه را در بالاترین سطح حفظ و تقویت کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مرزبانی خوزستان

برچسب ها: امنیت ، مرزیانی
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