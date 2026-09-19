شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس GL ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایپا یکی از شرکت‌های خودروسازی است که به جهت تامین بازار، خودرو‌های متنوعی را روانه بازار کرده استو بطوریکه امکان ثبت نام برای متقاضیان فراهم شده تا آنها با قیمتی مناسبتر بتوانند خودروی مورد نظر خود را تهیه کنند. اما مدتی است تحویل خودروی اطلس GL به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر خواهش می‌کنم به عنوان رسانه این موضوع را پیگیری کنید. بنده خودروی اطلس GL از شرکت سایپا ثبت نام کردم و کل مبلغ را هم به اسم فروش فوق العاده سال پیش واریز کردم، حدود سه ماه است از مدت تحویل گذشته و هنوز حتی مراحل اولیه هم پیش نرفته تخصیص هم داده نشده ومشخص نیست که چه زمانی به من تحویل دهند. خواهش می‌کنم صدای ما باشید ممنونم.

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