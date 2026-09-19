خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰

اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰
عکاس الهام رضایی
تاریخ انتشار ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ ۱۰:۱۹
کد خبر
۹۱۳۰۵۶۶
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آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰

آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
۲۸ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
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برچسب ها: حوزه هنری ، فیلم 100
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