باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر اهمیت تاریخی و تمدنی شهر لیلان، وجود قلعه بختک در این منطقه را نمونه‌ای بارز و بسیار مهم از قدمت ایران زمین برشمرد و افزود: غنای میراثی و تمدنی این شهر آنچنان وسیع و حائز اهمیت است که ادامه کاوش‌ها می‌تواند زاویای جدیدی از تاریخ پهنه ایران را آشکار کند.

وی گسترش کاوش‌های باستان شناسی در قلعه بختک را ضروری خواند و با اشاره به اینکه مقدمات این اقدام از سوی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی فراهم شده است، یادآور شد: به زودی فعالیت‌های اجرایی در این خصوص آغاز می‌شود.

صالحی امیری ارزش و جایگاه قلعه بختک در سپهر تاریخی و میراثی ایران و بلکه جهان را رفیع دانست و اظهار کرد: حوزه تمدنی و گردشگری در کنار ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان‌های ملکان و لیلان باید مورد توجه قرار گرفته و اقدامات فوری برای تامین زیرساخت‌های آن در منطقه فراهم شود.

وی تلاش برای ایجاد تحول در حوزه میراثی و گردشگری آذربایجان شرقی و به خصوص منطقه جنوب این استان شامل شهرستان‌های ملکان، مراغه و لیلان را جزو اولویت‌های مهم وزارتخانه عنوان و اضافه کرد: ایجاد زیرساخت‌های لازم و کافی موضوع کلیدی برای توسعه صنعت گردشگری است.

صالحی امیری با بیان اینکه آذربایجان همه جذابیت‌های حوزه گردشگری ایران را یکجا دارد، گفت: آمار‌های امسال در رابطه حضور گردشگران داخلی در آذربایجان شرقی گویای این مطلب است و آمار‌های اقامت در این استان بسیار بالاست.

وی ایجاد و راه اندازی بازارچه‌های صنایع دستی را از دیگر برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تمام استان‌ها اعلام کرد.

قلعه بختک در محدوده یکصد هکتاری در شهر لیلان واقع در جنوب آذربایجان شرقی مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است که در ۱۹ مرداد ۱۳۷۹ با شمارهٔ ۲۷۸۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: ایرنا