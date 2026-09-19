باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حسین رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ضرورت همراهی مردم در اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: هرچه این اقدامات به رفتار عمومی تبدیل شود، مطالبه مردم از سازمانهای متولی و پاسخگو برای فراهم کردن زیرساختها نیز افزایش پیدا میکند.
وی تجربه فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی را نمونهای از تبدیل یک سیاست به رفتار اجتماعی دانست و گفت: در ابتدا استفاده از کمربند ایمنی برای بسیاری از مردم پذیرفتهشده نبود، اما با فرهنگسازی و اقدامات مستمر، به یک رفتار عمومی تبدیل شد.
رحمانیان تأکید کرد: مردم ایران در شرایط دشوار مختلف نشان دادهاند که اگر فضای فرهنگی مناسبی ایجاد شود، همراهی لازم را خواهند داشت. بنابراین دولت نیز باید در زمینه اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشد.
وی افزود: اگر به مردم توصیهای میکنیم، دولت باید در اجرای آن پیشگام باشد تا سیاستها به رفتارهای عملی و واقعی تبدیل شوند؛ چرا که هیچ سیاستی بدون تغییر رفتار به نتیجه مطلوب نمیرسد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه درباره تغییر ساعت کاری نیز گفت: موضوع تغییر ساعت کاری در دستور کار قرار دارد و هماهنگیهای لازم در حال انجام است.
رحمانیان افزود: طرح دوفوریتی تغییر ساعت در ابتدای دولت چهاردهم در مجلس رأی نیاورد، بنابراین در حال حاضر باید بر اساس بخشنامه مادر دولت سیزدهم که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، عمل کنیم.
وی گفت: بر اساس این سازوکار، معمولاً در اردیبهشتماه و سپس در اواخر شهریورماه تغییر ساعت کاری انجام میشود.
رحمانیان با اشاره به اهمیت تغییر ساعت کاری در شهریورماه اظهار کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی و ضرورت برنامهریزی خانوادهها، بهویژه خانوادههایی که فرزند مدرسهای دارند، تغییر ساعت در این مقطع از حساسیت بیشتری برخوردار است.
وی ادامه داد: موضوع دورکاری و سایر سیاستهای مرتبط با ساعت کاری نیز در همین چارچوب دنبال میشود و با توجه به ناترازی انرژی و شرایط ایجادشده در زیرساختهای انرژی کشور، ساعت کاری نیز تحت تأثیر این شرایط قرار خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: تصمیم نهایی درباره تغییر ساعت کاری پس از انجام هماهنگیهای لازم اعلام خواهد شد.