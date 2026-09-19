باشگاه خبرنگاران جوان - شمسالله سلامی مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور با اشاره به پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی آسیبدیده از طوفان و سیل اخیر مازندران، گفت: همه منازل مسکونی که دارای کنتور برق قانونی هستند، تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی قرار دارند و پرداخت غرامت به واحدهای آسیبدیده از نخستین دقایق اعلام حادثه در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: تاکنون حدود هزار واحد مسکونی که در اثر طوفان و سیل اخیر دچار خسارت شدهاند، ارزیابی شده و اطلاعات حدود ۴۰۰ واحد در سامانه ثبت شده است که از این تعداد، خسارت ۲۵۰ واحد تاکنون پرداخت شده است.
سلامی با قدردانی از همکاری سازمان مدیریت بحران و بنیاد مسکن، گفت: با همکاری این دستگاهها، پیشبینی ما این است که تا چهارشنبه هفته آینده ۹۰ درصد خسارتهای ارزیابیشده پرداخت شود.
او ادامه داد: ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به پروندههایی است که اطلاعات آنها ناقص بوده و از طریق سامانهها تکمیل خواهد شد و براساس مهلت قانونی ۱۴ روزه، خسارت این واحدها نیز پرداخت میشود.
مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور از مردم آسیبدیدهای که تاکنون خسارت خود را اعلام نکردهاند خواست هرچه سریعتر با مراجعه به مدیریت بحران استان، خسارتهای وارده را اعلام کنند تا امکان ارزیابی و پرداخت آن در کوتاهترین زمان فراهم شود.
مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور از طراحی بیمه تکمیلی حوادث طبیعی خبر داد و گفت: با همکاری استاندار مازندران، در نظر داریم طرح بیمه تکمیلی حوادث طبیعی را بهصورت الگوییی از این استان آغاز کنیم.
سلامی افزود: در بیمه پایه حوادث طبیعی، سقف مشخصی برای پرداخت خسارت وجود دارد، اما در طرح تکمیلی پیشنهادی، با پرداخت حدود ۱۰ میلیون ریال از سوی مردم و در صورت مشارکت احتمالی استانداری، تا سقف ۱۵ میلیارد ریال پوشش تکمیلی به بیمه پایه اضافه خواهد شد.
او گفت: پیشبینی ما این است که با اجرای این طرح و مشارکت مردم، حدود ۹۰ درصد خسارتهای واردشده به منازل مسکونی بهصورت کامل از طریق شرکتهای بیمه بازرگانی پرداخت شود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران