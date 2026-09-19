مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سمند، در محور سوادکوه و مصدومیت پنج نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران در جمع خبرنگاران گفت: شامگاه جمعه گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سمند، در محور سوادکوه منطقه "باغ زمانی"، دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات، از پایگاه امدادونجات دوگل به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران خاطرنشان کرد: این حادثه پنج مصدوم داشت، که اقدامات تخصصی امداد و نجات و کمک‌های اولیه توسط نجاتگران انجام شد.

وی گفت: پس از تثبیت و انجام اقدامات اولیه بر روی مصدومان،۲ مصدوم توسط عوامل هلال احمر و سه مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند.