مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سمند، در محور سوادکوه و مصدومیت پنج نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران در جمع خبرنگاران گفت: شامگاه جمعه گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سمند، در محور سوادکوه منطقه "باغ زمانی"، دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات، از پایگاه امدادونجات دوگل به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران خاطرنشان کرد: این حادثه پنج مصدوم داشت، که اقدامات تخصصی امداد و نجات و کمک‌های اولیه توسط نجاتگران انجام شد.

وی گفت: پس از تثبیت و انجام اقدامات اولیه بر روی مصدومان،۲ مصدوم توسط عوامل هلال احمر و سه مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند.

برچسب ها: واژگونی خودور ، حادثه رانندگی
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