مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی خودروی اسپورتیج به پرداخت ۶ میلیارد و ۹۷۷ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قهرمان شاهی روز شنبه اظهار کرد: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی پیرامون کشف خودرو قاچاق در حین تردد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد به پرونده کشف این دستگاه اسپورتیج قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف قاچاق محرز شد و علاوه بر ضبط خودرو کشف شده، متهم به پرداخت ۶ میلیارد و۹۷۷ میلیون تومان جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم شد.

منبع: تعزیرات لرستان