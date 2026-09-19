مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی خودروی اسپورتیج به پرداخت ۶ میلیارد و ۹۷۷ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - قهرمان شاهی روز شنبه اظهار کرد: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی پیرامون کشف خودرو قاچاق در حین تردد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد به پرونده کشف این دستگاه اسپورتیج قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف قاچاق محرز شد و علاوه بر ضبط خودرو کشف شده، متهم به پرداخت ۶ میلیارد و۹۷۷ میلیون تومان جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم شد.

منبع: تعزیرات لرستان

 

برچسب ها: تعزیرات ، لرستان
خبرهای مرتبط
محکومیت ۲۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیونی برای احتکار دارو‌های قاچاق در لرستان
جریمه ۲ هزار و ۸۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان در لرستان
جریمه ۲ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریالی قاچاقچی مواد خوراکی در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توزیع بیش از ۲ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان الیگودرز
دویست‌وسومین شب حماسه؛ خیابان انقلاب میزبان اجتماع خونخواهان قائد شهید + فیلم
لرستان در مسیر تولید ۱۰ میلیون اصله نهال؛ توسعه جنگل‌کاری با گونه‌های سردسیر و گرمسیر
آغاز عملیات لایروبی و آزادسازی مسیل طبیعی روستای خرسدر پلدختر
لرستان؛ سرزمین ۹ هزار هنرمند صنایع‌دستی در مسیر بازارهای ملی و بین‌المللی
کشف ۶۰ قلم شئ تاریخی در شهرستان سلسله
آخرین اخبار
کشف ۶۰ قلم شئ تاریخی در شهرستان سلسله
لرستان؛ سرزمین ۹ هزار هنرمند صنایع‌دستی در مسیر بازارهای ملی و بین‌المللی
دویست‌وسومین شب حماسه؛ خیابان انقلاب میزبان اجتماع خونخواهان قائد شهید + فیلم
توزیع بیش از ۲ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان الیگودرز
لرستان در مسیر تولید ۱۰ میلیون اصله نهال؛ توسعه جنگل‌کاری با گونه‌های سردسیر و گرمسیر
آغاز عملیات لایروبی و آزادسازی مسیل طبیعی روستای خرسدر پلدختر
۹۰ درصد فرآیند هوشمندسازی سرویس مدارس خرم‌آباد انجام شد