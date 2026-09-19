سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باز هم فهرستی را که قابل پیش بینی بود برای اردوی آتی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از کش و قوس‌های زیاد در مورد رقم قراردادش و به قول فدراسیونی‌ها قرارداد سفید امضاء (که البته گفته می‌شود ماهی ۱۵ میلیارد تومان است) اسامی تیم ملی فوتبال را اعلام کرد.



در فهرست جدید امیر قلعه نویی ۲ نام بیشتر از بقیه توی ذوق شد و آنهم نام‌هایی مثل شجاع خلیل زاده و احسان حاج صفی بود. در لیگ برتر امسال چهره‌های مستعد و خوبی در این ۲ پست حضور داشتند و نشان دادند در صورت اعتماد کادر فنی می‌توانند سال‌های سال برای ایران بدرخشند. حاج صفی در پست دفاع چپ و شجاع در پست دفاع میانی بیشترین هجمه اعتراض‌ها در فضای رسانه‌ای کشور را به همراه داشته است.



هر دو بازیکن فوق با ۳۷ سال سن به تیم ملی دعوت شدند آنهم نه برای بازی‌های رسمی بلکه درست برای جایی که قرار است بازیکنان برای تیم ملی سنجیده شوند و در ۲ بازی تدارکاتی که می‌توانستیم از جوانان استفاده کنیم این بازیکنان مسن به تیم ملی دعوت شدند.



رامین رضاییان هم با ۳۶ سال سن در این فهرست حضور دارد و از طرفی درون دروازه تیم ملی فوتبال هم بیرانوند سید حسین حسینی با ۳۴ سال سن از پیرمرد‌های تیم ملی به شمار می‌روند. ۴ سال قبل امیر قلعه نویی قول جوانگرایی داده بود و این در حالی است که نه در جام جهانی و نه در جام ملت‌های پیش رو خبری از جوانگرایی نبود. اگر در مورد بیرانوند و سید حسین حسینی نبود خلیفه و حضور او در اردوی تیم ملی بهانه اصلی باشد، اما پیام نیازمندحداقل ۳ سال از بیرانوند جوانتر است.



در مورد دفاع راست شاید عملکرد رامین رضاییان در جام جهانی سرمربی را مجاب به دعوت کرده باشد، اما صالح حردانی و آریا یوسفی بر او ترجیح خواهند داشت اگر سرمربی تیم ملی هدفش جوانگرایی باشد.

در پست‌های دفاع میانی و دفاع چپ حضور شجاع خلیل زاده و احسان حاج صفی توجیه ندارد و قلعه نویی نشان داده دعوت از این ۲ بازیکن فنی نیست چرا که شجاع در لیگ برتر فوتبال هم عملکرد عجیب و غریبی نداشته است.با حضور محمد مهدی زارع، سامان فلاح و عارف آقاسی شاید دعوت از شجاع خلیل زاده قابل دفاع نیست دلیل فوتبالی ندارد.



شجاع خلیل زاده به نوعی سخنگوی پنهان قلعه نویی است و اسلحه‌ای است برای قرار گرفتن روبروی رسانه‌ها در صورت انتقاد و حاج صفی هم به دنبال رکوردی است که مشخص نیست چرا قلعه نویی به این رکورد کمک می‌کند در حالی که سپاهان هم روز‌های خوشی با کاپیتان احسان ندارد. سود قلعه نویی از دعوت احسان حاج صفی قابل درک نیست مگر چیزی فراتر از بحث فنی باشد.



قلعه نویی و هومن افاضلی و ... معتقدند در این لیگ جوان قابل اعتنایی وجود ندارد که بخواهیم در مورد آن ریسک کنیم (افاضلی بار‌ها اعلام کرده است که در این تورنمنت‌ها مثل جام جهانی جوانگرایی جواب نمی‌دهد).

این اظهارات نشان می‌دهد تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های عربستان هم با همان ترکیب پیر به میدان می‌رود. ۲ بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال در فیفا دی آیا فرصتی برای استفاده از یک تیم جوان شده و بازیکنان زیر ۳۰ سال نبود؟



برخی واقعیت‌ها را نمی‌توان بیان کرد، اما برای خیلی از فوتبالدوستان مسجل است. حضور در تیم ملی نیازمند حضور در فهرست شخصی ژنرال است که حق عضویت در آن ملاک‌های زیادی دارد که شجاع و احسان به خوبی به این امر واقف هستند پس تا قلعه نویی هست سن و سال مهم نیست جوانگرایی کشک است.