باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۳۰ میلیون تومان
|نیم سکه
|۱۱۸ میلیون تومان
|ربع سکه
|۶۳ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۳۲ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۳ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۱ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان