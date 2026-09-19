باشگاه خبرنگاران جوان - ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر نیرو، با اشاره به تحلیل‌های سازمان هواشناسی و احتمال وقوع پدیده اقلیمی «ال‌نینو»، بر ضرورت آمادگی حداکثری بخش آب و شرکت‌های تابعه برای مواجهه با بارش‌های حدی، سیلاب و آبگرفتگی در ماه‌های آتی تأکید کرد.

وی در این نامه خاطرنشان کرد: هرچند افزایش بارش‌ها فرصتی برای ذخیره‌سازی آب در سدهای بزرگ کشور است، اما وقوع بارش‌های شدید در بازه‌های زمانی کوتاه می‌تواند خسارات قابل توجهی به تأسیسات و زیرساخت‌های شهری، روستایی، اراضی کشاورزی و شبکه‌های انتقال آب وارد کند.

معاون سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که بهره‌گیری از تجارب گذشته و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در مدیریت سیلاب، اکنون از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

شیرعالی در این راستا تصریح کرد که محورهای کلیدی از جمله بازنگری در مدیریت مخازن سدها، لایروبی رودخانه‌ها برای افزایش ظرفیت عبوردهی سیلاب، تقویت آمادگی عملیاتی شرکت‌های آب منطقه‌ای و حفاظت از کارگاه‌های پروژه‌های عمرانی به‌طور فوری در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی برای تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و مدیریت مصرف آب در مناطق متأثر از خشکسالی تأکید کرد تا از هرگونه تضییع منابع آبی جلوگیری شود.

معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در پایان این مکاتبه، ضمن ابلاغ هشدار بر اساس سیاست‌های پیشگیرانه سازمان بازرسی، از معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سایر واحدهای ذی‌ربط خواست تا تمهیدات عملیاتی لازم را متناسب با شرایط هر منطقه اتخاذ کرده و نتایج اقدامات صورت‌گرفته را به این سازمان گزارش نمایند.