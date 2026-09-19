سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفیت‌های بریکس اظهار کرد: بریکس مجموعه‌ای از کشورهایی است که به دنبال شکل‌دهی به ساختارهای جدید در نظام جهانی هستند و اعضای آن معتقدند با توجه به سهم قابل توجه اقتصادهای عضو از اقتصاد جهان، باید نقش بیشتری در معادلات اقتصادی بین‌المللی داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفیت‌های بریکس اظهار کرد: بریکس مجموعه‌ای از کشورهایی است که به دنبال شکل‌دهی به ساختارهای جدید در نظام جهانی هستند و اعضای آن معتقدند با توجه به سهم قابل توجه اقتصادهای عضو از اقتصاد جهان، باید نقش بیشتری در معادلات اقتصادی بین‌المللی داشته باشند.

لطیفی افزود: چین، هند، آفریقای جنوبی، روسیه و برزیل از بنیان‌گذاران این مجموعه بودند و کشورهای دیگری از جمله ایران نیز به آن اضافه شده‌اند. این کشورها در حال ایجاد ساختارهایی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، مالی و تجاری میان اعضا هستند.

وی گفت: یکی از موضوعات مطرح در بریکس، کاهش وابستگی به دلار و تسهیل تجارت میان اعضا از طریق سازوکارهای مالی و پولی متنوع است. همچنین توسعه حمل‌ونقل و ایجاد زیرساخت‌های مشترک می‌تواند به تقویت روابط تجاری اعضا کمک کند.

لطیفی ادامه داد: ایجاد چنین سازوکارهایی می‌تواند مسیرهای جدیدی برای تجارت کشورهایی مانند ایران ایجاد کند. به‌ویژه آنکه دو عضو بریکس عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند و این مجموعه از ظرفیت اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: چین و هند از جمله مشتریان مهم ایران هستند و حرکت در مسیر توسعه روابط اقتصادی با این کشورها، در کنار ظرفیت سایر اعضای بریکس و کشورهای همسایه، می‌تواند زمینه‌های جدیدی برای رشد تجارت خارجی کشور ایجاد کند.

 

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
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