باشگاه خبرنگاران جوان - نرگس معدنی‌‎پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در تهران، اظهار کرد: در این حوزه و به ویژه برای ساماندهی معتادان متجاهر حداقل ۱۴ دستگاه باید با هم هماهنگ باشند و وظایف تنها برعهده شهرداری نیست.

وی با اشاره به فعالیت قرارگاه اجتماعی با حضور دستگاه‌های مختلف برای ساماندهی این آسیب‌ها، یادآور شد: با توجه به شرایط جنگی و مسئولیت هر دستگاه، هماهنگی بین آنها در این شرایط کمی سخت‌تر از شرایط عادی است.

شهرداری همچنان زیرساخت‌های کافی برای ساماندهی معتادان متجاهر را دارد

معدنی‌پور افزود: نمی‌توانیم بگوییم کم‌کاری صورت گرفته است؛ تمام دستگاه‌ها اهتمام کافی را دارند، اما به دلیل این شرایط شاید هماهنگی‌ها به موقع صورت نگرفته باشد. شهرداری زیرساخت‌های لازم را دارد و کماکان نگهداری از معتادان متجاهر را ادامه می‌دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان مسئولیت شهرداری نیست، خاطرنشان کرد: شهرداری نگهداری از معتادان متجاهر را با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام می‌دهد. زیرساخت‌ها همچنان فراهم و ظرفیت‌ها در حال افزایش است.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری مسئله‌ای در این زمینه ندارد، گفت: دیگر دستگاه‌ها هماهنگی کافی را در این زمینه نداشتند که شهرداری افزایش این هماهنگی‌ها را در دستور کار قرار داده است.