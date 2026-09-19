وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی یک بسته نظامی ۲.۷ میلیارد دلاری به اوکراین برای ارتقای پدافند هوایی این کشور را تأیید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فروش احتمالی تجهیزات و خدمات نظامی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار به اوکراین برای توسعه و ارتقای پدافند هوایی این کشور را تأیید کرده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، در صورت نهاییشدن قرارداد، هزینه آن از ترکیبی از کمکهای مالی کشورهای اروپایی و تأمین مالی نظامی خارجی آمریکا که در دوره ریاستجمهوری جو بایدن اختصاص یافته است، پرداخت خواهد شد. این منابع مالی به کشورها امکان خرید تسلیحات و تجهیزات دفاعی ساخت آمریکا را میدهد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این تأمین مالی بهعنوان سهم سرمایهای آمریکا در صندوق سرمایهگذاری بازسازی اوکراین و بر مبنای بازپرداخت یکبهیک محاسبه خواهد شد. این صندوق در چارچوب توافق معدنی آمریکا و اوکراین که سال گذشته امضا شد، ایجاد شده است.
بسته پیشنهادی شامل موشکهای مشابه موشکهای اس-۳۰۰، موشکهای جیایام-۶۷، سامانههای موشکی هدایتشونده لیزری با برد افزایشیافته، تجهیزات اصلاح پرتابگرها و سامانههای پرتاب متحرک و همچنین رادارهای سامانههای مقابله با پهپاد است.
این فروش هنوز باید مراحل بررسی در کنگره آمریکا را طی کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا پیشتر وعده پایان جنگ روسیه و اوکراین را داده بود، اما این هدف تاکنون محقق نشده است. ترامپ همچنین اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد از کشورهای اروپایی خواهد خواست هزینه کمکهای نظامی و مهمات ارسالشده پیشین به اوکراین را به آمریکا بازپرداخت کنند.
منبع: رویترز