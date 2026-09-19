باشگاه خبرنگاران جوان- والیبال ساحلی یکی از رشته‌های این بازی‌ها است که مسابقات آن در دو گروه مردان و زنان از فردا (۲۹ شهریور) آغاز می‌شود و تا ۱۱ مهر پیگیری خواهد شد.کنفدراسیون والیبال آسیا از نادر انصاری، کارشناس داوری بین‌المللی والیبال ساحلی کشورمان و عضو کمیته ساحلی آسیا به عنوان عضو کمیته فنی این مسابقات دعوت کرده است.



همچنین AVC از امیرحسین صادقی، داور والیبال ساحلی ایران برای قضاوت در مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی دعوت کرده است.



مسابقات والیبال ساحلی مردان بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه برگزار می‌شود که گروه‌بندی کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است:



گروه A: قطر (شریف / احمد)، عمان (مازن / هود)، فیلیپین (عبدالله / فرانسیسکو)

گروه B: چین (وو جیاشین / ژو)، هنگ‌کنگ (چونگ / وانگ)، ویتنام (وای / توآن)

گروه C: اندونزی (بینتانگ / صوفیان)، فیلیپین (بویتروگو / روزالس)، ویتنام (نگوین لام توی / ویت)، مغولستان (عمار / شیجیر-اردنه)

گروه D: تایلند (پوراوید / پیتاک)، قطر (الکویر / ایهاب)، سری‌لانکا (سادون مادوسانکا / دیلیپا)، کره‌جنوبی (سانگ‌بین / جونگ‌تک)

گروه E: قزاقستان (بوگاتو / گورین)، هنگ‌کنگ (سی. اچ. لی / ال. اف. لی)، اندونزی (فیروز / امام)، کره‌جنوبی (این‌هو / مین‌سو)

گروه F: تایلند (نتیتورن / واچیراویت)، ایران (عباس پورعسگری / علیرضا آقاجانی)، عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری)، تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت)

گروه G: چین (سونگ جین‌یانگ / وانگ)، قزاقستان (محمد / یاکولف)، ازبکستان (دائولبایف / تولیبایف)، ژاپن (گوتسو / تاچیا)

گروه H: ژاپن (کوروساوا / میزوماچی)، ایران (ابوالحسن خاکی‌زاده / امیرعلی قلعه‌نوی)، بنگلادش (راتول / راکش)، مالدیو (آدم / اسماعیل)



تیم ایران شامل عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در گروه F با تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است. دیگر تیم ایران نیز متشکل از ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی در گروه H با ژاپن، بنگلادش و مالدیو برای صعود از مرحله گروهی رقابت خواهد کرد.



همچنین کنفدراسیون والیبال آسیا از علیرضا قریب داور بین‌المللی کشورمان برای قضاوت در مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی دعوت کرده است.



AVC از مریم حسابی نیز برای نظارت بر مسابقات والیبال این بازی‌ها دعوت کرده است تا خانواده بزرگ والیبال ایران علاوه بر تیم‌های ملی والیبال سالنی و ساحلی کشورمان، چهار عضو دیگر در این رویداد مهم آسیایی داشته باشد.



مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از پنجم تا یازدهم مهر با حضور ۱۶ تیم پیگیری خواهد شد. شاگردان روبرتو پیاتزا در حال حاضر در اردوی آماده سازی در شهر سوتو ژاپن هستند تا آماده حضور شایسته در این مسابقات شوند.